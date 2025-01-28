Sadreddin Konevi Vahdet-i Vücudun İlkeleri
Yayınlanma Tarihi: Ocak 28, 2025 11:58 Güncelleme Tarihi: Ocak 28, 2025 12:15
Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği en büyük düşünürlerden birisi olarak kabul edilen Sadreddin Konevi, kaleme aldığı her biri birbirinden değerli kitapları ile düşünce vadisine damga vurdu. Vahdet-i vücud anlayışı içinde kurucu düşünür olarak öne çıkan Konevi, İbnü'l Arabi'nin daha iyi anlaşılabilmesini sağladığı gibi az ama öz eser telif ederek bir şerh geleneği oluşmasının önünü açtı. Konevi'nin tam ismi "en-Nusus fi tahkiki't tavri'l mahsus" olan ve dilimize Prof. Dr. Ekrem Demirli tarafından "Vahdet-i Vücûdun İlkeleri" olarak çevrilen eseri hacmen küçük manen ise çok geniş bir kitaptı. İşte, Sadreddin Konevi'nin kaleminden Vahdet-i Vücudun İlkeleri...
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Bilinmelidir ki zâtına has mutlaklığı cihetinden10 Hakk'a dair herhangi bir hüküm vermek mümkün değildir.
Sadreddin Konevi
BÜYÜK METAFİZİKÇİ SADREDDİN KONEVÎ'Yİ YÂD: ZÂHİDÂNE OLMAYAN ÖLÜM VAR MI?
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Bilinmelidir ki Hakk'ın zâtının tek olan bilgisine çokluk, o bilginin bilinenlere ilişmesi itibarıyla izâfe edilebilir.
Sadreddin Konevi
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Hakk'ı bilmesi, O'nun mutlaklığına ve zâtına mahsus gerçek birliğinin mutlaklığına (belirsizlik, sirâfet-i vahdet) ulaşmayan kimse, Allah'ın ötesinde bir maksat bulunmadığını bilemez.
Sadreddin Konevi