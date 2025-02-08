İbn Arabi'nin öğütleri
Yayınlanma Tarihi: Şubat 08, 2025 10:31 Güncelleme Tarihi: Şubat 08, 2025 12:48
Yazdığı metinler, ilgilendiği konular, şekillendirdiği insanlar ile düşünce tarihimizin unutulmaz simalarından birisi olarak kabul edilen Muhyiddin İbnü'l Arabi, hayatı boyunca pek çok ismi yönlendirerek medeniyet ve kültür havzasının genişlemesine katkıda bulunmuştur. Vahdet-i vücud düşüncesinin mimarı olan İbnü'l Arabi etrafındaki kimselere sıklıkla öğütler vermiş, onların istikamet üzere olmalarını sağlamıştır. Sizler için Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin öğütlerini araştırdık.
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Hak seni kendine çağırırsa, ancak senin üzerinde O'nun sıfatları olduğu zaman çağırır.
Muhyiddin İbn Arabi
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Allah için seven, Allah için buğzeden, Allah için veren, Allah için men eden imanını kemale erdirmiştir.
Muhyiddin İbn Arabi
EKREM DEMİRLİ: "İBN'ÜL ARABİ CÖMERT VE SOFRASI OLAN BİR YAZARDIR"
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Ey Allah dostluğu isteyen, imanını daima murakabe et ve güzel amellerle onu güzelleştir.
Muhyiddin İbn Arabi