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İbn Arabi'nin öğütleri

Yayınlanma Tarihi: Şubat 08, 2025 10:31 Güncelleme Tarihi: Şubat 08, 2025 12:48

Yazdığı metinler, ilgilendiği konular, şekillendirdiği insanlar ile düşünce tarihimizin unutulmaz simalarından birisi olarak kabul edilen Muhyiddin İbnü'l Arabi, hayatı boyunca pek çok ismi yönlendirerek medeniyet ve kültür havzasının genişlemesine katkıda bulunmuştur. Vahdet-i vücud düşüncesinin mimarı olan İbnü'l Arabi etrafındaki kimselere sıklıkla öğütler vermiş, onların istikamet üzere olmalarını sağlamıştır. Sizler için Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin öğütlerini araştırdık.

1/20

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Hak seni kendine çağırırsa, ancak senin üzerinde O'nun sıfatları olduğu zaman çağırır.

Muhyiddin İbn Arabi

DÜŞÜNCE ALEMİNİN SULTANI: İBNÜ'L ARABİ

2/20

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Ey Allah dostluğu isteyen, imanını daima murakabe et ve güzel amellerle onu güzelleştir.

Muhyiddin İbn Arabi

3/20

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Allah için seven, Allah için buğzeden, Allah için veren, Allah için men eden imanını kemale erdirmiştir.

Muhyiddin İbn Arabi

EKREM DEMİRLİ: "İBN'ÜL ARABİ CÖMERT VE SOFRASI OLAN BİR YAZARDIR"

4/20

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Öyle bir şeye emek ver ki, elinden çıkmasın. Sen de orada ebedi olasın.

Muhyiddin İbn Arabi

5/20

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Ey Allah dostluğu isteyen, imanını daima murakabe et ve güzel amellerle onu güzelleştir.

Muhyiddin İbn Arabi

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