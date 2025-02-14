Türk kırmızısının sırrı

4 /10 EDİRNE KIRMIZISI













🔺 Edirne kırmızısı olarak da bilinen Türk kırmızısı diğer Avrupa ülkelerince defalarca denenmiş ama bir türlü Osmanlının kırmızı tonu tutturulamamış. İngiltere de bu yüzden Hindistan'dan Türk kırmızısını denemeleri için talimatlar vermiştir.

🔺 Türk kırmızısı rengine en çok yaklaşan ülke Hindistan olmuştur. İngiltere her ne kadar bu rengin reçetesine çok yaklaşmış olsa da denendiğinde yine sonu hüsranla sonuçlanmıştır.