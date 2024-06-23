Titanic'in batışını 14 yıl önce neredeyse birebir tahmin eden kitap

🔴 Olympic sınıf bir transatlantik yolcu gemisi olan bu gemi, tersanelerde üretilen şimdiye kadarki en büyük yolcu gemisiydi. İlk seferine 15 Nisan 1912'de çıktığında, kaderi buz dağına çarparak değişti ve yaklaşık iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik'in soğuk sularına gömüldü. 1912'de tamamlanan bu gemi, o dönemde dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olarak kayıtlara geçmişti. Bu kaza, 1.514 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken ve tarihe geçen en büyük deniz felaketi oldu.

🔵 Titanik, 1912'deki ilk yolculuğunda Kuzey Atlantik'te bir buz dağına çarptıktan sonra batan bir İngiliz yolcu gemisiydi. Tarihin en ünlü deniz felaketlerinden biri olarak bugün dahi hala adından söz ettirir. Aynı adla çekilen ve sinemada gişe rekorları kıran filmiyle tüm dünya tarafından bilinir hale gelmiştir.