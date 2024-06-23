Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • Titanic'in batışını 14 yıl önce neredeyse birebir tahmin eden kitap

Titanic'in batışını 14 yıl önce neredeyse birebir tahmin eden kitap

Titanik, Olympic sınıf bir transatlantik yolcu gemisiydi. 15 Nisan 1912 gecesi Southampton'dan New York'a doğru yola çıkan Titanic, ilk seferinde bir buz dağına çarpmış ve yaklaşık iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömülmüştü. Dünya denizcilik tarihindeki en büyük trajedilerden biri olarak kayıtlara geçen bu olayda 1.514 kişi hayatını kaybetmişti. Titanic'in hikayesi, aslında yıllar öncesine dayanan bir tesadüfle daha ilginç hale geldi. Denizcilik romanlarıyla tanınan yazar Morgan Robertson, 1897 yılında bir roman yazmaya başlar ve kitabına "Titan Kazası / Nafile" adını verir. Bu romanda, Titanic'in batışından tam 14 yıl önce, o dönem için oldukça ileri görüşlü bir şekilde Titanik'in felaketini betimler.

Giriş Tarihi: 23.06.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 12:35
  • 1
  • 10
Titanik
Titanik

🔴 Olympic sınıf bir transatlantik yolcu gemisi olan bu gemi, tersanelerde üretilen şimdiye kadarki en büyük yolcu gemisiydi. İlk seferine 15 Nisan 1912'de çıktığında, kaderi buz dağına çarparak değişti ve yaklaşık iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik'in soğuk sularına gömüldü. 1912'de tamamlanan bu gemi, o dönemde dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olarak kayıtlara geçmişti. Bu kaza, 1.514 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken ve tarihe geçen en büyük deniz felaketi oldu.

🔵 Titanik, 1912'deki ilk yolculuğunda Kuzey Atlantik'te bir buz dağına çarptıktan sonra batan bir İngiliz yolcu gemisiydi. Tarihin en ünlü deniz felaketlerinden biri olarak bugün dahi hala adından söz ettirir. Aynı adla çekilen ve sinemada gişe rekorları kıran filmiyle tüm dünya tarafından bilinir hale gelmiştir.

  • 2
  • 10

🔴 Morgan Andrew Robertson, Amerika'da doğup yaşamış ve kısa hikaye ile roman yazarı olarak tanınmıştır. 1861 yılında doğan Robertson gençliğinde birçok meslek deneyimi yaşamış, özellikle denizcilikle ilgilenmiştir.

🔵 Sonraları diğer işlerini bırakarak yazarlığa yönelmiş ve ilk yazılarıyla yeterli gelir elde etmeye başlamıştır. Deniz temalı yeni bir roman yazma arzusuyla, 1897 yılında Titanik'in adeta bir öngörüsünü içeren bir roman kaleme almıştır.

  • 3
  • 10

🔴 Robertson, yazdığı esere "Titan Kazası / Nafile" adını vermiş ve bu romanda Titanik'in batışının şaşırtıcı benzerliklerini anlatmıştır.

🔵 Titanik deniz kazasından tam 14 yıl önce yazdığı "Futility" veya "The Wreck of the Titan" adlı bir romanında, geminin batışını neredeyse aynı şekilde tasvir ederek inanılmaz bir tesadüfün(!) kapılasını aralar. Bu eser, büyük bir gemi kazasını konu almaktadır ve gerçek hayatta yaşanan Titanik faciasıyla dikkate değer benzerlikler içermektedir.

  • 4
  • 10
Kitapla Titanik'in ortak noktaları
Kitapla Titanik’in ortak noktaları

🔴 Kitapta anlatılan Titan adlı gemi, o zamanların en büyük insan yapımı gemisiydi. Lüksüyle tanınan bu gemi, hiçbir masraftan kaçınılmadan yapılmıştı.

🔵 Tıpkı kitapta tasvir edildiği gibi Titanik gemisi de zamanının insan yapımı en büyük yolcu gemisiydi ve tüm dünyada gösterişi ve lüksüyle biliniyordu.

  • 5
  • 10

🔴 Kitapta tasvir edilen "Titan" gemisinde, görevlilerin kabinleri bile birinci sınıf otellerdeki konforla eşdeğerdi. Titan'ın inşası için en son teknoloji çelik sistemler kullanılmış, 19 su geçirmez bölmeyle donatılmıştı. Bu özellikler sayesinde, gemi 19 bölmesi su altında kalsa bile batmazdı ve o güne kadar bilinen hiçbir deniz olayı bu dev gemiyi etkileyemezdi.

🔵 "Bu gemiyi hiçbir güç batıramaz" söylemi Titanik için de söylenen en meşhur slogandı, gemiyi hiçbir gücün(!) batıramayacağına dair söylemler herkesin dilindeydi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN