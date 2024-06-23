Titanic'in batışını 14 yıl önce neredeyse birebir tahmin eden kitap
Titanic'in batışını 14 yıl önce neredeyse birebir tahmin eden kitap
Titanik, Olympic sınıf bir transatlantik yolcu gemisiydi. 15 Nisan 1912 gecesi Southampton'dan New York'a doğru yola çıkan Titanic, ilk seferinde bir buz dağına çarpmış ve yaklaşık iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömülmüştü. Dünya denizcilik tarihindeki en büyük trajedilerden biri olarak kayıtlara geçen bu olayda 1.514 kişi hayatını kaybetmişti. Titanic'in hikayesi, aslında yıllar öncesine dayanan bir tesadüfle daha ilginç hale geldi. Denizcilik romanlarıyla tanınan yazar Morgan Robertson, 1897 yılında bir roman yazmaya başlar ve kitabına "Titan Kazası / Nafile" adını verir. Bu romanda, Titanic'in batışından tam 14 yıl önce, o dönem için oldukça ileri görüşlü bir şekilde Titanik'in felaketini betimler.
Giriş Tarihi: 23.06.2024
10:37
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
12:35