Titanic'in batışını 14 yıl önce neredeyse birebir tahmin eden kitap

🔴 Robertson, yazdığı esere "Titan Kazası / Nafile" adını vermiş ve bu romanda Titanik'in batışının şaşırtıcı benzerliklerini anlatmıştır.

🔵 Titanik deniz kazasından tam 14 yıl önce yazdığı "Futility" veya "The Wreck of the Titan" adlı bir romanında, geminin batışını neredeyse aynı şekilde tasvir ederek inanılmaz bir tesadüfün(!) kapılasını aralar. Bu eser, büyük bir gemi kazasını konu almaktadır ve gerçek hayatta yaşanan Titanik faciasıyla dikkate değer benzerlikler içermektedir.