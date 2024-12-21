Tarihin tanıklık ettiği katliam: Kanlı Noel
Enosis zihniyetiyle hareket eden EOKA üyeleri, 21 Aralık 1963'te "Kanlı Noel" olarak bildiğimiz saldırıları başlattı. 24 Aralık 1963 gecesi ise Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde o dönem Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli olan Doktor Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet, çocukları Murat, Hakan ve Kutsi, Rumlar tarafından küvette katledildiler. Olayın gerçekleştiği tek katlı ev, daha sonra Barbarlık Müzesi'ne dönüştürüldü.
◼ Yavru vatan Kıbrıs, Akdeniz'de oldukça stratejik bir konuma sahip. Osmanlı Devleti, 1571 yılında bu adayı fethederek kontrol altına almış ve uzun bir süre Osmanlı himayesinde kalmıştır.
◼ 93 Harbi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun Ruslara karşı yenilgiye uğraması Kıbrıs'ın kaderini tamamen değiştirir. Osmanlı, İngiltere'nin desteği için 1878 senesinde Berlin Antlaşması'nı imzalar. Bu anlaşmaya göre, ada toprakları Osmanlı'da kalır, ancak idari kontrol İngiltere'ye verilir.
◼ Adada Rumlar ve Türkler yaşamaktadır. Tarih 21 Aralık 1963'ü gösterdiğinde Rumlar Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanamasını amaçlayan Akritas Planı'nı devreye sokar.
AKRİTAS PLANI
◼ Akritas Planı, 1963 senesinde baş gösteren bir harekettir. Amacı ise Kıbrıs Türklerini yönetimde zayıflatıp Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Yunanistan ile birleştirmektir.
◼ Böylece o yıldan itibaren Kıbrıs Türklerine karşı canice bir saldırı süreci başlar. 1963'lü yıllarda, EOKA teröristlerinin hedefinde bölgede yaşayan Türkler ve onların evleri vardır.
EOKA
◼ EOKA'nın açılımı, "Kıbrıslı Savaşçıların Milli Örgütü"dür. EOKA, Kıbrıslı Rumların kurduğu ve gerçekleştirdikleri katliamlarla hafızalara kazınan silahlı teröristlerdir.
◼ 24 Aralık 1963 tarihinde, bir doktor olan Binbaşı Nihat İlhan, yaralılara müdahale için cepheye gider. Evden çıkmadan eşine "Eğer dışarıda bir çatışma olur, silah sesi duyarsanız, burası güvenli bölge; ama siz mutlaka evin en izole yerine geçin, burası da evin banyosu, küveti olabilir" diye söyler.
◼ Saat 21:00 sıralarında Rum EOKA'cı teröristler, önlerine çıkan evleri yakıp yıkar ve ateşe verirler. O sırada doktorun eşi çocuklarını alır hemen banyoya saklanırlar.
◼ EOKA katilleri kapıların kilitini kırarak içeri girerler. Odalarda doktorun ailesini ararlar bulamayınca banyoya bakarlar. Anne ve çocukların küvette saklandıklarını gören teröristler acımasızca o masumları oracıkta katlederler. Doktorun eşi Mürevvet Hanım ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan şehit olur.
ENOSİS
◼ Enosis, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını ifade eden kavramdır. Rum ayrılıkçılar tüm eylemlerini "Enosis" ideolojisi etrafında gerçekleştirmişlerdir.