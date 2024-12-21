Tarihin tanıklık ettiği katliam: Kanlı Noel

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◼ 24 Aralık 1963 tarihinde, bir doktor olan Binbaşı Nihat İlhan, yaralılara müdahale için cepheye gider. Evden çıkmadan eşine "Eğer dışarıda bir çatışma olur, silah sesi duyarsanız, burası güvenli bölge; ama siz mutlaka evin en izole yerine geçin, burası da evin banyosu, küveti olabilir" diye söyler.

◼ Saat 21:00 sıralarında Rum EOKA'cı teröristler, önlerine çıkan evleri yakıp yıkar ve ateşe verirler. O sırada doktorun eşi çocuklarını alır hemen banyoya saklanırlar.