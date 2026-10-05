Tarihin Sular Altındaki İzleri: Türk Denizaltıcılığının Başlangıcı

3 /13 Nordenfelt Denizaltısının Tasarımı ve Tanıtımı















🔶 1880'lerin başında İngiliz rahip ve mühendis William Garrett, önceki denizaltı çalışmalarından edindiği deneyimlerle yeni denizaltılar geliştirmeye başlar. 1870'lerde İngiltere'de Resurgam I ve Resurgam II adlı iki denizaltı inşa eder. Resurgam I pratik kullanım açısından yetersiz kalırken, Resurgam II daha kullanışlı bir tasarım sunar; ancak gösteri dalışı sırasında batması denizaltılara yönelik olumsuz düşüncelere yol açar.

🔶 Garrett, İsveçli iş adamı ve sanayici Thorsten Nordenfelt'in finansmanıyla çalışmalarını sürdürür. 1882-1885 yılları arasında Stockholm'de Nordenfelt I adlı denizaltıyı inşa eder. Garrett ve Nordenfelt, denizaltının yeteneklerini göstermek amacıyla Ağustos 1885'te İsveç'te bir gösteri düzenler ve 35 ülkeden gözlemciyi bu gösteriye davet eder.

🔶 İsveçli silah üreticisi Thorsten Nordenfelt, 25 Haziran 1885'te Osmanlı Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'ya gönderdiği mektupta, denizaltısıyla Kopenhag yakınlarındaki Sund'da resmî deneyler yapacağını belirtir. Deneylere Osmanlı'dan bir subayın katılmasını ister ve çalışmaların ağustos ayının ilk iki haftasında gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirir.

ÇELİKTEN MEZAR DUMLUPINAR DENİZALTISI