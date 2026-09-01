Çelikten Mezar Dumlupınar Denizaltısı

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◾ İlk kez 23 Nisan 1944 tarihinde suya indirilen Blower Denizaltısı, geçirdiği kaza ve arızalarla da kötü bir üne sahipti. İlk cephe görevini Pearl Harbor'da yapan denizaltı ilk savaş devriyesini de 17 Ocak 1945'de tamamlayıp Java ve Güney Çin karasularında görev yaptı.

(X) Pearl Harbor nerede?

Hawaii adalarından biri olan Oahu adasında bulunan Amerikan deniz üssü.

◾ Pasifik filosuna bağlı olarak çeşitli görevlerde bulunan Blower Denizaltısı, 1950 yılında Amerika'nın Philadelphia tersanesinde bakım ve onarım gördü. Tamirattan sonra Türk – Amerikan Karşılıklı Güvenlik Programı çerçevesinde ABD, Türk Deniz Kuvvetleri'ne iki denizaltı verdi. Teslim edilen bu denizaltılarından Blower "Dumlupınar", Bumper da "Çanakkale" olarak isimlendirildi.