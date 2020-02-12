Arama

Menu

Tahtelbahir nedir? Osmanlı tarihinde ilk denizaltı keşfi

Dünyanın ilk denizaltısının Osmanlı topraklarında icat edildiğini biliyor muydunuz? 1700'lü yılların başlarında, dünyanın hayaline dahi sığmayan bu icada, Arapçada denizaltı anlamına gelen "tahtelbahir" ismi verilmişti. Tahtelbahir ilk kez, Sultan III. Ahmet'in şehzadeleri için düzenlediği sünnet şöleninde tarih sahnesine çıkmış; Mimar İbrahim Efendi tarafından tasarlanan bu cisim büyük beğeni toplamıştı. Dünyanın ilk denizaltısı tahtelbahir ile ilgili az bilinen gerçekleri derledik.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 16:29
  • 1
  • 12
BÜYÜK BİR ŞENLİKTE GÜN YÜZÜNE ÇIKAN KEŞİF
BÜYÜK BİR ŞENLİKTE GÜN YÜZÜNE ÇIKAN KEŞİF

Sultan III. Ahmet döneminde Osmanlı toprakları, oldukça ilginç bir keşfin öncüsü oldu.

Padişah Sultan III. Ahmet, şehzadelerinin sünnet düğünü için büyük bir şenliğe imza atmış ve bu minvalde büyük pek çok icat da gün yüzüne çıkmıştı.

  • 2
  • 12
DÜNYANIN İLK DENİZALTISI: TAHTELBAHİR
DÜNYANIN İLK DENİZALTISI: TAHTELBAHİR

Bu şenlikler sırasında dünyanın ilk denizaltısı olan timsah şeklindeki "tahtelbahir" de tarih sahnesine çıktı.

O dönemde Osmanlı'da sünnet şölenleri görkemli bir şekilde yapılır, şenlik yeri olarak genellikle Topkapı Sarayı merkeze alınır ve Dolmabahçe'den Kâğıthane'ye uzanan çok geniş bir alanda çeşitli etkinlikler düzenlenirdi.

  • 3
  • 12
SÜNNET ŞENLİKLERİ GÜNLERCE DEVAM EDERDİ
SÜNNET ŞENLİKLERİ GÜNLERCE DEVAM EDERDİ

Hokkabazlar, müzisyenler, şekerciler, atlıkarıncalar, dev kuklalar, ip cambazları rengârenk çadırlarda halkı eğlendirir ve böylece şenlikler günlerce devam ederdi.

Saray erkânı, yabancı misafirler ve kadınlar için özel bölmeler yapılır, buradan şenlikleri izlemeleri sağlanırdı.

  • 4
  • 12
ŞENLİKLER BOYUNCA HALKA YEMEKLER DAĞITILIRDI
ŞENLİKLER BOYUNCA HALKA YEMEKLER DAĞITILIRDI

Şenlikler sırasında verilen şölenlerde halka sürekli yemek sunulurdu. Borular ve davullarla yemeğe başlanacağı haber verilir, tulumbacılar tarafından sıraya sokulan halka yemek dağıtılırdı.

Başlıca yemekler pirinç pilavı, kızarmış koyun eti ve muhallebiydi. Sıcakta susayanlara şerbet ikram edilirdi.

  • 5
  • 12
DİĞER ŞENLİKLERDEN OLDUKÇA FARKLIYDI
DİĞER ŞENLİKLERDEN OLDUKÇA FARKLIYDI

Sultan III. Ahmet, 1719 yılında şehzadelerinin sünnet düğünü için çok büyük bir şenlik düzenledi.

Günlerce sürecek olan bu şenliğin ilk gününün sonunda, diğer tüm şenliklerden farklı bir şey yapıldı.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN