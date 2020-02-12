Tahtelbahir nedir? Osmanlı tarihinde ilk denizaltı keşfi
Tahtelbahir nedir? Osmanlı tarihinde ilk denizaltı keşfi
Dünyanın ilk denizaltısının Osmanlı topraklarında icat edildiğini biliyor muydunuz? 1700'lü yılların başlarında, dünyanın hayaline dahi sığmayan bu icada, Arapçada denizaltı anlamına gelen "tahtelbahir" ismi verilmişti. Tahtelbahir ilk kez, Sultan III. Ahmet'in şehzadeleri için düzenlediği sünnet şöleninde tarih sahnesine çıkmış; Mimar İbrahim Efendi tarafından tasarlanan bu cisim büyük beğeni toplamıştı. Dünyanın ilk denizaltısı tahtelbahir ile ilgili az bilinen gerçekleri derledik.
Giriş Tarihi: 12.02.2020
09:47
Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
16:29