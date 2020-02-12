Tahtelbahir nedir? Osmanlı tarihinde ilk denizaltı keşfi

Bu şenlikler sırasında dünyanın ilk denizaltısı olan timsah şeklindeki "tahtelbahir" de tarih sahnesine çıktı.

O dönemde Osmanlı'da sünnet şölenleri görkemli bir şekilde yapılır, şenlik yeri olarak genellikle Topkapı Sarayı merkeze alınır ve Dolmabahçe'den Kâğıthane'ye uzanan çok geniş bir alanda çeşitli etkinlikler düzenlenirdi.