Tarihin gizli tanığı: Tuğrul Kulesi
Horasan Arslanı Tuğrul Bey'in günümüzde Tahran'a bağlı olan Rey'de bulunan anıtmezarı "Tuğrul Kulesi" azameti, estetik yönü ve geometrik özellikleri ile adeta tarihin sessiz bir tanığı. Yaklaşık on asır önce inşası gerçekleşen "Tuğrul Kulesi", 22 metre yüksekliği ile şehrin farklı noktalarından rahatlıkla görülebiliyor.
Giriş Tarihi: 04.10.2022
10:51
🔹 Seyhun boylarında doğarak 995 - 1063 yılları arasında yaşayan ve 1040 - 1063 seneleri arası hüküm süren
Tuğrul Bey Selçukluların ilk hükümdarıdır
🔹 Tam adı
"es-Sultânü'l-muazzam Şâhânşâh Rüknüddîn Ebû Tâlib Tuğrul Bey Muhammed b. Mîkâîl b. Selçuk" olan Tuğrul Bey, ağabeyi Çağrı Bey ile beraber dedesi Selçuk Bey'in yanında yetişti.
Selçuklu sarayına açılan kapı
🔹 Hayatı boyunca gerçekleştirdiği
akınlar ile Gazneliler ve Harizmler arasında bulunan Horasan merkezli bir devlet kuran Tuğrul Bey; adil ve merhametli bir hükümdar idi.
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İran'da bulunan Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey'in anıt mezarı güzelliği ve bilimsel inşa yöntemi ile dikkat çekiyor.
🔹 İran'da bulunan
Selçuklu eserleri maalesef bakım altına alınmıyor. Bunun altında mezhepsel sebepler olduğu gibi İran'ın kavmiyetçi politikaları da mevcut.
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Sultan Tuğrul Anıt Mezarı ise bu hususta istisna. Anıt mezarda 20 yıldır türbedarlık yapan Kasım Tanberi buraya adeta evi gibi bakıyor.
Büyük Selçuklu Devleti nasıl kuruldu?
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Üç bin metrekarelik bir alan içerisinde yüz metrekarelik bir plana sahip olan Tuğrul Kulesi, 22 metrelik yüksekliği ile şehrin muhtelif noktalarından rahatlıkla görülebiliyor.
🔹 Bir dönem
Selçuklulara başkentlik yapan günümüzde ise Tahran'a bağlı olan Rey'de bulunan türbe ya da daha bilinen adıyla "Tuğrul Kulesi" 10 asırdır ayakta.
Selçuklu döneminde yetişen alimler