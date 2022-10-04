Tarihin gizli tanığı: Tuğrul Kulesi

🔹 İran'da bulunan Selçuklu eserleri maalesef bakım altına alınmıyor. Bunun altında mezhepsel sebepler olduğu gibi İran'ın kavmiyetçi politikaları da mevcut.

🔹 Sultan Tuğrul Anıt Mezarı ise bu hususta istisna. Anıt mezarda 20 yıldır türbedarlık yapan Kasım Tanberi buraya adeta evi gibi bakıyor.

Büyük Selçuklu Devleti nasıl kuruldu?