Selçuklu sarayına açılan kapı

💠Selçuklu tarihimizin sanatta, mimaride zirve yaptığı, kendinden sonra gelen medeniyetleri de etkileyen bir dönemdir. Ne yazık ki o devirden günümüze az sayıda eser kalması, Selçuklu tarihinin gölgede kalmasına neden oldu.

💠 Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan "Darülmülk Konya Selçuklu Sarayları" sergisi bu döneme dair ipuçlarını sanatseverlerle buluşturuyor. Selçuklu zarafet ve görkemini ziyaretçileri ile buluşturuyor.