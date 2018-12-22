Tarihin en soğuk günü: Sarıkamış Harekâtı

Osmanlı Devleti tarihinin en acı hadiselerinden biriydi Sarıkamış Harekatı Ruslarla savaşmak üzere yola çıktı Osmanlı askerleri ve 106 yıl önce bugün, harekata başladılar. Zorlu koşullar nedeniyle sadece 18 gün sürebilen harekatın ardından, yaklaşık 60 bin Osmanlı askeri şehit oldu. Onların şehadet şerbeti içmelerine sebep olan şey ise düşman mermisi değil; ağır kış şartlarıydı...