İslam Sanatına Adanmış Bir Ömür: Titus Burckhardt

ÇOCUKLUĞU

🔸 Aslen İsviçreli olan Titus Burckhardt, 1908 yılında İtalya'nın Floransa kentinde dünyaya gelir. Babası heykeltraşlık ile ilgilenir, amcası ise başarılı bir sanat tarihçisidir. Bu sebeple ailesi tarafından küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe yetiştirilir.

🔸 Başlangıçta anne ve babasının yönlendirmesiyle resim ile iştigal eder. Kara kalem çizimlerinde oldukça başarılıdır. Aristokrat bir çevrede yaşıyor olması sebebiyle Avrupa sanat camiasıyla sağlam ilişkiler kurar.

İştigal etmek ne demek?

Arapça kökenli iştigal sözcüğü, meşgul olmak manasına gelmektedir.

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