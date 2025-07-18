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"Tarihçilerin kutbu" Halil İnalcık'ın kaleminden Fatih Sultan Mehmed Han

Yayınlanma Tarihi: 18.07.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 10:45

Fatih Sultan Mehmet üzerine yarım asırdan fazla bir süre çalışan Tarihçilerin Kutbu: Prof. Dr. Halil İnalcık, büyük hükümdarın siyasi tarihini ve bilinmeyen yönlerini hacimli bir eser olarak yayınlamıştı. Fetihten önce ve fetihten sonra olarak ikiye ayrılan eser, zengin bibliyografya bölümü ile araştırmacılar için eşsiz bir başvuru kaynağı oldu. İşte, "Tarihçilerin kutbu" Halil İnalcık'ın kaleminden Fatih Sultan Mehmed Han...

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Fatih, fütuhat politikasını yürütmek için büyük bir ordu kurmaya önem vermiş ve bunu mali kaynaklarla desteklemek için maliyede haklı gizli-açık şikâyete götüren birtakım sert tedbirler almıştır. Osmanlı ordusu özellikle tımarlı sipahi seferden sonra sonbaharda yerlerine çekilirdi.

Prof. Dr. Halil İnalcık

HALİL İNALCIK KİMDİR?

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Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı Devleti'nin bu hayati davasını kendi şahsında ve kendi geleceği için hissetmiş son Osmanlı hükümdarıdır.

Prof. Dr. Halil İnalcık

HALİL İNALCIK'IN KALEMİNDEN OSMANLI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

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O, bu tarafta İslam dünyasında da gazanın en büyük temsilcisi, İslam memleketlerinin gerçek koruyucusu sıfatını benimsemekte, hareketlerini bu esasa göre meşru hale getirmeye çalışmaktaydı.

Prof. Dr. Halil İnalcık

HALİL İNALCIK'IN 10 FARKLI PORTRESİ

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Selefleri gibi, Fatih için de bu görüşler siyasi birer araçtan ibarettir. O, bu tarafta İslam dünyasında da gazanın en büyük temsilcisi, İslam memleketlerinin gerçek koruyucusu sıfatını benimsemekte, hareketlerini bu esasa göre meşru hale getirmeye çalışmaktaydı.

Prof. Dr. Halil İnalcık

HALİL İNALCIK'IN KALEMİNDEN OSMANLI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

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Osmanlı Devleti'ni her bakımdan bir imparatorluk haline getiren ve ona gelecek ilerleme imkanlarını hazırlayan, Fatih Sultan Mehmed idi ve bunu İstanbul fethinden sonra gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Halil İnalcık

HALİL İNALCIK'IN OKUMANIZ GEREKEN 10 KİTABI

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