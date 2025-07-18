"Tarihçilerin kutbu" Halil İnalcık'ın kaleminden Fatih Sultan Mehmed Han

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Selefleri gibi, Fatih için de bu görüşler siyasi birer araçtan ibarettir. O, bu tarafta İslam dünyasında da gazanın en büyük temsilcisi, İslam memleketlerinin gerçek koruyucusu sıfatını benimsemekte, hareketlerini bu esasa göre meşru hale getirmeye çalışmaktaydı.

Prof. Dr. Halil İnalcık

HALİL İNALCIK'IN KALEMİNDEN OSMANLI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER