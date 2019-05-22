Sultan III. Selim'in Mescid-i Nebevi'deki naatı
Peygamber Efendimiz bir hadisinde "Beytimle yahut kabrimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir" buyurmuştur. Peki, Sultan III. Selim'in Mescid-i Nebevi'de, Peygamberimizin işaret ettiği alanda bulunan 12 sütunu mermer kaplattığını biliyor muydunuz? Ya da Peygamberimiz için yazdığı naat-ı şerifin bu sütunları süslediğini? Fikriyat olarak o naatı sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 22.05.2019
13:46
Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
09:51
MESCİD-İ NEBEVİ HİCRET’İN ARDINDAN İNŞA EDİLDİ
Medine-i Münevvere'de bulunan Mescid-i Nebevi, Müslümanlar için İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır.
Peygamber Efendimizin (sav) Mekke'den Medine'ye hicretinin ardından ilk olarak Mescid-i Nebevi inşa edilmiştir.
Osmanlı sultanlarının Peygamber sevgisini dile getirdiği şiirler
KABE’DEN SONRA EN MUKADDES MESCİT
Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), bir hadis-i şerifinde
"Yolculuk ancak şu üç mescitten birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya" buyurmuştur.
Müslümanlar için Kâbe'den sonra en mukaddes mescit olan Mescid-i Haram, hat sanatının birbirinden nadide örneklerine de ev sahipliği yapar.
Sultan II. Mahmud Kubbe-i Hadra'yı nasıl yaptırdı?
III. SELİM PEYGAMBERİMİZ İÇİN BİR NAAT YAZDI
O hat eserlerinden biri de Osmanlı Devleti'nin 28'inci padişahı Sultan III. Selim'in, Peygamberimiz için yazdığı naat-ı şerifidir.
Peygamber Efendimiz (sav)
"Beytimle yahut kabrimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir" buyurmuştur.
III. Selim'in bilinmeyen yönü
III. SELİM’İN BEYİTLERİ 12 SÜTUNA NAKŞOLUNDU
Efendimizin (sav) kabri ile minberi arasındaki 12 sütun, Sultan III. Selim'in emriyle mermerle kaplanmış ve üzerine Sultan III. Selim'in beyitleri sülüs hatla nakşolunmuştur.
Mescid'i Nebevi'de Peygamberimizin kabri ile minberi arasındaki sütunlara kabartma olarak nakşedilen ve altın varakla renklendirilen Nat-ı Şerif'in günümüz Türkçesi ile beraber metni şöyledir:
Günümüz Türkçesi:
Ey kendisine gerçek ilahî vahyin indirildiği Yüce Peygamber, selam sana! Vahiy meleği Cibrîl-i Emîn sana candan âşık olmuştur.
Yeryüzü O'nun, üzerinde bulunmasından dolayı, kendisini gökyüzünden üstün görmekte yerden göğe kadar haklıdır.
Senin devletinin binası gönüllerde, ne kadar sağlam bir şekilde kurutmuştur!
Selim Han'ın elinden tut, ona yardım et ki, İslam dini ve ülkesi de sapasağlam yaşasın ve kudretli olsun.