Sultan III. Selim'in Mescid-i Nebevi'deki naatı

Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), bir hadis-i şerifinde "Yolculuk ancak şu üç mescitten birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya" buyurmuştur.

Müslümanlar için Kâbe'den sonra en mukaddes mescit olan Mescid-i Haram, hat sanatının birbirinden nadide örneklerine de ev sahipliği yapar.

Sultan II. Mahmud Kubbe-i Hadra'yı nasıl yaptırdı?