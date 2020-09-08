Sultan Abdülhamid’in arşivinden Osmanlı'daki öğretmen ve öğrenciler

Mekteb-i Numune-i Terakki talebeleri

Medreseler, Selçuklu ve Osmanlı'nın en önemli eğitim-öğretim kurumlarıydı. Hem ilmiye sınıfına mensup kişilerin yetiştirilmesine hem de devlete kalifiye eleman hazırlıyordu. Bu medreseler asırlar boyunca memleketin din, hukuk ve irfan hayatı için birçok değerli alim yetiştirdi. Dönemin bu okulları devletin her tarafına yayılarak eğitim sistemini geliştirdi.

Osmanlı'da eğitim terimleri