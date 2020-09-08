Sultan Abdülhamid’in arşivinden Osmanlı'daki öğretmen ve öğrenciler
Sultan Abdülhamid’in arşivinden Osmanlı'daki öğretmen ve öğrenciler
İlme oldukça ehemmiyet veren Osmanlı, imparatorluğun her köşesine mektep, medrese ve yüksekokul inşa etti. Medrese ile okula başlayan talebe çeşitli kademelerde eğitimine devam ederdi. Asırlar boyunca bu eğitim kurumları, memleketin hukuk ve irfan hayata birçok değerli alim yetiştirdi. Sizler için, Sultan Abdülhamid'in 1891-1892 yıllarında Kağıthane'de mekteplere verdiği ziyafetin arşive yansıyan öğretmen ve öğrenci fotoğraflarını derledik.
Giriş Tarihi: 08.09.2020
08:21
Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
08:27