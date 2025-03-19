Stratejik Nokta: Süveyş Kanalı neden bu kadar önemli?

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◾ Firavun Ramses tarafından açılan kanal daha sonra kumal dolmuş ve kullanılamaz bir hale gelmiş. Firavunlar döneminde açılan kanalın ana güzergahı Romalılar ve İslam hakimiyeti döneminde de farklı tarihlerde tamir ettirilerek kullanılmış.

◾ Halife Ömer'in emriyle Mısır valisi Amr bin Âs kanalı tamir ettirmiş ve bu kanal 8. asra kadar işlevini korumuş.