Stratejik Nokta: Süveyş Kanalı neden bu kadar önemli?
"Stratejik Nokta" serimizin bu bölümünde, Süveyş Kanalı var. Günümüzden çok daha eski bir dönemde yapımı planlanan bu proje, pek çok devleti de birbirine düşürmüştür. Bu planın İlk Çağ'dan şimdiye dek derin bir tarihi mevcut. Burası aynı zamanda üst akılların pek çok oyununa sahne olmuş bir yer. İşte, sizler için savaşlara dahi sebep olan Süveyş Kanalı'na dair bilmeniz gerekenleri araştırdık.
◾ Tarih, stratejik konumlarda vuku bulan olayların gerçekleşmesiyle oluşmakta. Meydana gelen hadiseler asla tesadüfi değildir. Hepsi birer sebep - sonuç ilişkisinin toplamı.
◾ Tarihi sürece dahil olan ve etkisi geniş alana yayılan mevzulardan biri de Süveyş Kanalı'nın açılması, süreci ve mahiyeti ile ilgili. Öncelikle bu kanalın nerede olduğuna bir bakalım.
◾ Savaşlara dahi neden olan Süveyş Kanalı, Mısır sınırları içinde yer alan stratejik bir nokta. Kanal, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlama görevini üstlendiği için önemli.
◾ Bu kanal sayesinde, deniz taşımacılığında Afrika'nın çevresinde dolaşmaya gerek kalmamış. Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı kolaylaşmıştır.
◾ Bu kanalın yapımı tabii kolay olmamış çünkü yapımı oldukça uzun sürmüş ve bu esnasında bulunduğu bölgeye başka devletler hakim olmuştur.
◾ Burada bir kanal fikri çok eskilerden gelmekte, İlk Çağ'da Firavunlar dönemine kadar uzanıyor. Mısır Firavunları Nil Nehri'nden doğuya Kızıldeniz'e doğru seyahati kolaylaştırmak maksadıyla doğu ve batı yönünde kanallar inşa etmişler.
◾ Firavun Ramses tarafından açılan kanal daha sonra kumal dolmuş ve kullanılamaz bir hale gelmiş. Firavunlar döneminde açılan kanalın ana güzergahı Romalılar ve İslam hakimiyeti döneminde de farklı tarihlerde tamir ettirilerek kullanılmış.
◾ Halife Ömer'in emriyle Mısır valisi Amr bin Âs kanalı tamir ettirmiş ve bu kanal 8. asra kadar işlevini korumuş.
◾ 16. yüzyılda Portekizliler Hint Okyanusu'na geçip Baharat Yolu'nu kontrol altına almışlar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun doğudaki topraklarını tehdit etmeye başlamışlardı.
◾ Bu tehlike karşısında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ve Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayacak bir kanal açma konusunda girişimde bulundular. Fakat bu girişimler çeşitli sebeplerden dolayı başarıya ulaşamadı.