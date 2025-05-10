Osmanlı'ya damga vuran vezir ailesi: Çandarlılar
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren devlet yönetiminde etili olan ve dört sadrazam çıkartan Çandarlı ailesi, Sultan II. Selim'in hükümdarlığına kadar pek çok önemli devlet adamı yetiştirmişti. Bir buçuk asra yakın bir süre Devlet-i Aliyye'yi yönlendirme noktasında bulunan aile, Osmanlıların büyümesinde ve teşkilatlanmasında önemli rol oynamıştı. Fatih Sultan Mehmed Han'ın kutlu fethin ardından on sekiz gün sonra idam ettirdiği Çandarlı Halil Paşa ile birlikte devlet yönetimindeki nüfuzları yok olmuştu. İşte, Osmanlı'ya damga vuran vezir ailesi: Çandarlılar...
▪ Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasından itibaren etkin olan vezir ailesi Çandarlılar idi. Bu aile Devlet-i Aliyye'ye sadrazamlar çıkarmış ve ilmiye sınıfına mensup önemli isimlere sahip olmuştu.
▪ Bu ailenin en tanıdık simaları ise Çandarlı Kara Halil Paşa, Çandarlı Halil Paşa ve Çandarlı İbrahim Paşa'lar idi. Dört sadrazam Osmanlı Devleti'nin ilerleyişini etkilemişti.
▪ Devlet işlerindeki yetenekleri, insanları idare ediş biçimleri, insanlar üzerindeki etkileri ile kısa sürede büyük işler yapan Çandarlılar kısa zamanda büyük bir itibara ulaşmışlardı.
▪ Çandarlı Kara Halil Paşa uzun yıllar boyunca Osman Gazi ile beraber fetihlerde bulunmuş Türk toplulukları üzerinde önemli etki kurabilmiş bir isimdi.
▪ Bu husus ailenin bazen kendini Osmanlı Hanedanı ile denk görmesine de sebep oluyordu. Kara Halil Paşa, Orhan Gazi döneminde başkadılık vazifesini üstlenmiş ve Yeniçeri Ocağı'nın teamüllerini kaleme almıştı.
▪ Kara Halil Paşa'dan sonra oğlu ve torunu kırk yıl boyunca sadrazamlık yapmıştı. Ailenin devletteki etkisi her geçen gün arttı. Bu durum memuriyetlerin de kendisine yakın kişilere verilmesine sebep olmuştu. Kısacası, 1453'e dek Çandarlılar Osmanlı Devleti'nde büyük bir etki sahası kurmuştu.
▪ İki aile sadece iktidar açısından değil aynı zamanda akrabalık bağı ile de birbirine bağlanmıştı. Öyle ki Sultan I. Murad Han ve kardeşi Emir Süleyman Çandarlı Kara Halil Paşa'nın kızları ile evlenmişti.
▪ Ayrıca II. Murad'ın bir kızı Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğlu Mahmut ile evlenmişti. Böylece Çandarlılar Fatih Sultan Mehmed ile de yakın bir akrabalık tesis etmişlerdi.
▪ II. Mehmed'in saltanatının başında vezir olarak Evrenos, Zağanos ve Turahan gibi paşaları toplaması Çandarlı ailesine yönelik atılan ilk adımdı.
Evrenos kimdir?
Osmanlı akıncı ailesi olan Evrenosoğulları'na mensuptu.
Zağanos Paşa kimdir?
Rum devşirmesi olan Zağanos, II. Mehmed'e lalalık yapmıştı. Aynı zamanda padişahın en güvendiği isimlerden olan Zağanos, Çandarlı'nın ardından Sadrazam oldu.
Turahan kimdir?
Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ilerlemesini sağlayan akıncı beyidir.