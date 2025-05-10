Osmanlı’ya damga vuran vezir ailesi: Çandarlılar

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▪ İki aile sadece iktidar açısından değil aynı zamanda akrabalık bağı ile de birbirine bağlanmıştı. Öyle ki Sultan I. Murad Han ve kardeşi Emir Süleyman Çandarlı Kara Halil Paşa'nın kızları ile evlenmişti.

▪ Ayrıca II. Murad'ın bir kızı Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğlu Mahmut ile evlenmişti. Böylece Çandarlılar Fatih Sultan Mehmed ile de yakın bir akrabalık tesis etmişlerdi.