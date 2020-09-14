Osmanlı'nın mimari şaheseri: Selimiye Cami’nin bilinmeyenleri

📌Eşsiz mimarisi ve azametiyle serhat boyunda asırlara meydan okuyan Selimiye Camii, oldukça düz bir topografyada yer almasından dolayı Edirne'nin her yerinden görünebilir.

📌 Prof. Dr. Semavi Eyice Edirne'deki Selimiye adlı makalesinde, caminin yerinin dış estetiğe göre seçildiğini belirtir. Selimiye'nin muhteşem silueti, İstanbul'dan Rumeli'ye uzanan büyük menzil yolunda çok uzaklardan görülüyordu. Bu özelliği Evliya Çelebi şöyle dile getirir: "Garabet bunda ki Edirne'ye girmek için dört tarafından dört adet büyük cadde vardır. Herhangisinden Edirne'ye girersen bu Selimiye Cami'nin dört minaresini iki ve şerefesini de altı görürsün, yakınına gelsen bile..."