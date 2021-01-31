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Osmanlı'nın kuruluş devrinde esirlikten akıncılığa: Mihalgazi ⚔

Osmanlı Devleti'ne dair bilinen en eski eserin, Orhan Gazi'ye ait miğfer olduğu düşünülüyordu. Ancak, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir çalışmada Osmanlı'nın en eski eserinin Mihalgazi'ye ait kılıç olduğu anlaşıldı. Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilenmeye başlanan 700 yıllık kılıcın sahibi, kuruluş devrinde yaşayan ve kahramanlığıyla tarihe adını yazdıran Köse Mihal'di. Osmanlı'ya karşı savaşırken esir düşen Mihalgazi, Osman Bey tarafından yiğitliği nedeniyle affedilmiş, Müslüman olarak bütün savaşlara iştirak etmişti. Onun soyundan gelenler, akıncılık faaliyetlerini devam ettirmişlerdi…

Giriş Tarihi: 31.01.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 17:25
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OSMANLI DEVLETİ’NİN EN ESKİ ESERİ
OSMANLI DEVLETİ’NİN EN ESKİ ESERİ

Osmanlı akıncılarından Mihalgazi'ye ait 700 yıllık kılıç, Harbiye Askeri Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor.

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Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, Osmanlı Devleti'ne dair bilinen en eski eser, Orhan Gazi'nin miğferiydi.

Ancak gerçekleştirilen envanter çalışmalarının ardından Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser olarak kayıt altına alındı.

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MİHALGAZİ KİMDİR?
MİHALGAZİ KİMDİR?

Köse Mihal olarak da adlandırılan Mihalgazi Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde yaşayan bir akıncı beyidir.

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Osman Gazi döneminde Mihalgazi, başlangıçta Osmanlı'ya karşı savaşan Bizans'a bağlı Harmankaya tekfuruydu.

Eskişehir'de gerçekleşen bir savaşın neticesinde esir düşen Mihalgazi, cesareti ve kahramanlığı nedeniyle Osman Bey tarafından affedildi.

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OSMAN GAZİ’NİN KATILDIĞI BÜTÜN SAVAŞLARA KATILDI
OSMAN GAZİ’NİN KATILDIĞI BÜTÜN SAVAŞLARA KATILDI

Kısa zaman sonra Osman Gazi ile yakın ilişkiler kuran Mihalgazi, Osmanlılara tabi oldu.

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1313 yılında Müslüman olan Köse Mihal, Abdullah Mihal ismini aldı ve Osmanlı adına savaşlara katılmaya başladı.

Osman Gazi'nin katıldığı bütün savaşlarda yanında yer alan Mihalgazi, Sakarya civarında gerçekleştirilen akınlarda da Osmanlı ordusuna rehberlik etmişti.

📌 17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişi

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AKINCI BEYİ OLARAK GÖREV ALDI
AKINCI BEYİ OLARAK GÖREV ALDI

Osmanlı'nın teşkilatlanmasında ve yeni fetihlerin kapılarını açmada büyük hizmetler veren Mihalgazi, Osman Gazi'nin en yakın arkadaşlarından biri oldu.

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Mihalgazi, Osmanlı'nın fetihlerinde büyük rol oynayan akıncıların beyi olarak da görev yaptı. Onun akıncı birliği adından da hareketle Mihallı olarak anılırdı.

Mihalgazi, Osman Bey'in ölümünün ardından Orhan Gazi döneminde de pek çok sefere katıldı. Bursa'nın fethinde de bulunmuş ve fetih öncesi Bizans ile Osmanlı arasında gerçekleştirilen müzakereleri yürütmüştü.

📌 AKINCILIK NEDİR?

Osmanlı tarihinde Akıncılar, sınırların güvenliğinde, yeni yerlerin fethinde ve savaşlarda öncü birlik oluşlarıyla oldukça önemli bir rol üstlenmişlerdi. Sürekli ordu birliklerine mensup olmayan Akıncılar, silahlarını kendileri temin eder, Rumeli'de sınır boylarına yakın yerlerde otururlar ve düşman topraklarına akınlar yaparlardı. Turhanlı, Mihallı, Malkoçoğlu en bilinenlerindendi. Akının her çeşidi, iyi bir plan, emir ve komuta zincirinde yapılırdı.

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SOYUNDAN GELENLER AKINCILIĞA DEVAM ETTİLER
SOYUNDAN GELENLER AKINCILIĞA DEVAM ETTİLER

1327 yılında Yenişehir'de vefat eden Mihalgazi, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'deki türbesine defnedildi.

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Mihal Gazi'nin hem oğulları hem de torunları, Osmanlı fetihlerinde önemli rol oynadılar. Onun soyundan gelenler, Rumeli'de akıncı beyi olarak fetih hareketlerine devam ettiler.

Oğulları Aziz Paşa, Balta Bey ve Gazi Ali Bey, Rumeli hududunda faaliyet göstermişlerdir ancak onlara dair bilgiler, kaynaklarda oldukça karışıktır.

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