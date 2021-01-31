Osmanlı'nın kuruluş devrinde esirlikten akıncılığa: Mihalgazi ⚔

Osmanlı'nın teşkilatlanmasında ve yeni fetihlerin kapılarını açmada büyük hizmetler veren Mihalgazi, Osman Gazi'nin en yakın arkadaşlarından biri oldu.

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Mihalgazi, Osmanlı'nın fetihlerinde büyük rol oynayan akıncıların beyi olarak da görev yaptı. Onun akıncı birliği adından da hareketle Mihallı olarak anılırdı.

Mihalgazi, Osman Bey'in ölümünün ardından Orhan Gazi döneminde de pek çok sefere katıldı. Bursa'nın fethinde de bulunmuş ve fetih öncesi Bizans ile Osmanlı arasında gerçekleştirilen müzakereleri yürütmüştü.

📌 AKINCILIK NEDİR?

Osmanlı tarihinde Akıncılar, sınırların güvenliğinde, yeni yerlerin fethinde ve savaşlarda öncü birlik oluşlarıyla oldukça önemli bir rol üstlenmişlerdi. Sürekli ordu birliklerine mensup olmayan Akıncılar, silahlarını kendileri temin eder, Rumeli'de sınır boylarına yakın yerlerde otururlar ve düşman topraklarına akınlar yaparlardı. Turhanlı, Mihallı, Malkoçoğlu en bilinenlerindendi. Akının her çeşidi, iyi bir plan, emir ve komuta zincirinde yapılırdı.