Osmanlı'nın kuruluş devrinde esirlikten akıncılığa: Mihalgazi ⚔
Osmanlı Devleti'ne dair bilinen en eski eserin, Orhan Gazi'ye ait miğfer olduğu düşünülüyordu. Ancak, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir çalışmada Osmanlı'nın en eski eserinin Mihalgazi'ye ait kılıç olduğu anlaşıldı. Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilenmeye başlanan 700 yıllık kılıcın sahibi, kuruluş devrinde yaşayan ve kahramanlığıyla tarihe adını yazdıran Köse Mihal'di. Osmanlı'ya karşı savaşırken esir düşen Mihalgazi, Osman Bey tarafından yiğitliği nedeniyle affedilmiş, Müslüman olarak bütün savaşlara iştirak etmişti. Onun soyundan gelenler, akıncılık faaliyetlerini devam ettirmişlerdi…
Giriş Tarihi: 31.01.2021
17:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
17:25
OSMANLI DEVLETİ’NİN EN ESKİ ESERİ
Osmanlı akıncılarından Mihalgazi'ye ait 700 yıllık kılıç, Harbiye Askeri Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor.
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Bugüne kadar yapılan çalışmalarda,
miğferiydi. Osmanlı Devleti'ne dair bilinen en eski eser, Orhan Gazi'nin
Ancak gerçekleştirilen envanter çalışmalarının ardından
Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser olarak kayıt altına alındı. Mihalgazi'nin kılıcı,
Köse Mihal olarak da adlandırılan Mihalgazi Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde yaşayan bir akıncı beyidir.
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Osman Gazi döneminde Mihalgazi, başlangıçta
Harmankaya tekfuruydu. Osmanlı'ya karşı savaşan Bizans'a bağlı
Eskişehir'de gerçekleşen
cesareti ve kahramanlığı nedeniyle Osman Bey tarafından affedildi. bir savaşın neticesinde esir düşen Mihalgazi,
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OSMAN GAZİ’NİN KATILDIĞI BÜTÜN SAVAŞLARA KATILDI
Kısa zaman sonra Osman Gazi ile yakın ilişkiler kuran Mihalgazi, Osmanlılara tabi oldu.
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1313 yılında
Abdullah Mihal ismini aldı ve Osmanlı adına savaşlara katılmaya başladı. Müslüman olan Köse Mihal,
Osman Gazi'nin katıldığı bütün savaşlarda yanında yer alan Mihalgazi,
Osmanlı ordusuna rehberlik etmişti. Sakarya civarında gerçekleştirilen akınlarda da
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17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişi
AKINCI BEYİ OLARAK GÖREV ALDI
Osmanlı'nın teşkilatlanmasında ve yeni fetihlerin kapılarını açmada büyük hizmetler veren Mihalgazi, Osman Gazi'nin en yakın arkadaşlarından biri oldu.
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Mihalgazi,
olarak da görev yaptı. Onun akıncı birliği adından da hareketle Mihallı olarak anılırdı. Osmanlı'nın fetihlerinde büyük rol oynayan akıncıların beyi
Mihalgazi, Osman Bey'in ölümünün ardından
katıldı. Bursa'nın fethinde de bulunmuş ve fetih öncesi Bizans ile Osmanlı arasında gerçekleştirilen müzakereleri yürütmüştü. Orhan Gazi döneminde de pek çok sefere
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AKINCILIK NEDİR?
Osmanlı tarihinde Akıncılar, sınırların güvenliğinde, yeni yerlerin fethinde ve savaşlarda öncü birlik oluşlarıyla oldukça önemli bir rol üstlenmişlerdi. Sürekli ordu birliklerine mensup olmayan Akıncılar, silahlarını kendileri temin eder, Rumeli'de sınır boylarına yakın yerlerde otururlar ve düşman topraklarına akınlar yaparlardı. Turhanlı, Mihallı, Malkoçoğlu en bilinenlerindendi. Akının her çeşidi, iyi bir plan, emir ve komuta zincirinde yapılırdı.
SOYUNDAN GELENLER AKINCILIĞA DEVAM ETTİLER
1327 yılında Yenişehir'de vefat eden Mihalgazi, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'deki türbesine defnedildi.
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Mihal Gazi'nin hem oğulları hem de torunları,
oynadılar. Onun soyundan gelenler, Rumeli'de akıncı beyi olarak fetih hareketlerine devam ettiler. Osmanlı fetihlerinde önemli rol
Oğulları Aziz Paşa, Balta Bey ve Gazi Ali Bey,
ancak onlara dair bilgiler, kaynaklarda oldukça karışıktır. Rumeli hududunda faaliyet göstermişlerdir