Osmanlı’nın askeri öncü birliği: Akıncılar

Yıldırım Bayezid, Turhan Beyi Trakya ve Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarındaki şehirlerine akın için yollamış, böylece 1396'daki İstanbul kuşatması ve ablukası sırasında bu yolları kapatmıştır.

Turhan Bey, Tesalya fatihi olarak da bilinir. Bölgeye İslami bir karakter kazandırmış, Anadolu'dan pek çok Türk göçmeni bölgeye yerleştirilmiştir. Turhan Bey'in oğlu Ahmed Bey de akıncılık görevini üstlenmiş; Tesalya ve Mora bölgesinde faaliyetler göstermişlerdir. Turhanoğulları, akınların yanı sıra bölgede pek çok vakıf eser inşa etmişlerdir.

Osmanlı tarihinde bilmeniz gereken ilkler