Türkiye'nin süper kahramanı: Akıncı
Akıncı, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle ATV ekranlarından izleyici ile buluşacak. Akıncı dizisi, şehri ve insanları canı pahasına koruyan bir kahramanın hikâyesini konu alıyor. Kökleri Osmanlı'ya uzanan gencin hayat mücadelesini ele alan Akıncı,
"Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkıyor. Türkiye'nin "süper kahramanı" olarak tarihe geçecek olan Akıncı, "Türkiye'nin ilk kahraman markası" olma amacını taşıyor. Peki, dünyada süper kahramanların geçmişi hangi yıllara ve olaylara uzanıyor?
Giriş Tarihi: 30.12.2020
19:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
19:38
AKINCI 1 OCAK’TA İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK
Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı dizisi, şehri ve insanları canı pahasına koruyan bir kahramanın hikâyesini konu alıyor.
Aksiyon sahnelerinin yanı sıra hayatın içinden de birçok konunun işlendiği dizinin yönetmenliğini Veli Çelik, proje tasarımını ise Hakan Kandal üstleniyor.
‘TÜRKİYE'NİN İLK KAHRAMANI’ OLMA İNANCIYLA YOLA ÇIKILDI
Fragmanında maceradan maceraya koşan bir süper kahramanı karşımıza çıkaran Akıncı'nın çekimleri başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.
Çekimlerine Ağustos ayında başlanan dizi,
"Türkiye'nin ilk kahraman markası" olma amacı ile yola çıkıyor. Dizi, aşka dair inancı kalmayan Fatih'in ilerleyen zamanlarda yeniden âşık olmasını, aynı zamanda İstanbul'u korumak için büyük bir mücadeleye girmesini konu alıyor.
KÖKLERİNİ OSMANLI TARİHİNDEN ALAN BİR KAHRAMAN
Köse Mihal tarafından temellerinin atıldığı rivayet edilen akıncılar, Osmanlı uç beyliğinin kısa sürede bir devlet haline gelmesinde önemli bir rol oynayan birliklerdi. Sürekli orduya mensup olmayan akıncılar, Rumeli'de sınır boylarına yakın yerlerde otururlar ve genellikle yaz aylarında düşman topraklarına akınlar yaparlardı.
Akıncılar, silahlarını kendileri temin ederler ve düşmandan aldıkları ganimetle geçinirlerdi. Buna karşılık devlete vergi vermekten muaf tutulurlardı. Akıncı olabilmenin bazı şartları vardı. Bunlar güçlü ve genç yiğitlerden seçilirdi. Her bir akıncı adayı, imam veya köy kethüdâsını veya dürüst birini kefil göstermek mecburiyetinde idi.
DÜNYADA SÜPER KAHRAMANLAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünyada ise süper kahramanların geçmişi, 1930'lu yılların sonlarına uzanıyor. İlk olarak çizgi karakterler ile ortaya çıkan süper kahramanlar, o dönemden bu yana popülerliğini koruyor.
Yerli yapımlarda "insanlığı kurtarmak" misyonunu edinen süper kahramanlar, Hollywood filmlerinde ise daha çok "dünyayı kurtarmak" kisvesi altında daha farklı amaçlara hizmet ediyor. Peki, Batı'nın süper kahramanları kimler tarafından ve neden yaratıldı?
HOLLYWOOD'UN SÜPER KAHRAMANLARI
Bunun yanında Hollywood,
"yumuşak güç" olarak adlandırdığımız, lobicilik ve kamu diplomasisi gibi unsurların daima en iyi öğesi oldu. Hollywood, yarattığı " kahramanlar" ve " süper kahramanlar" sayesinde tüm dünyada gişe rekorları kıran filmler çekmeyi sürdürüyor.
Böylece, süper kahramanlar, süper kazançları da beraberinde getiriyor. Seyircinin bu filmleri tutmasıyla da, -klasik arz-talep dengesi- bu filmlerle beyaz perdeyi hâkimiyeti altına almayı başarıyor.
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