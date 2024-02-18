Osmanlı'nın İrlanda'ya ulaşan yardım eli

◾ Bir sene sonraki hasatta acı gerçek ortaya çıkar. Ürünün yüzde doksanlık kısmı yok olur. Böylece dünya tarihinin en acı ve geleceği etkileyecek olaylarından biri vuku bulur: Büyük İrlanda Kıtlığı...

◾ İrlanda'da "gorta mor" olarak bilinen bu hadise sona erdiğinde kıtada yaşayan bir milyondan fazla insan ölmüş, iki milyondan fazla kimse ise farklı kıtalara göç etmiştir.