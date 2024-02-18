Osmanlı'nın İrlanda'ya ulaşan yardım eli
Gönül coğrafyamız uçsuz bucaksız sahillere açılır. Müslümanlar olarak tüm mazlumlara yardım etmek bizim öncelikli hususiyetimizdir. Öyle ki yıllar süren ve bir milyondan fazla insanın öldüğü, iki milyondan fazla insanın ise göç ettiği Büyük İrlanda Kıtlığı'nda İrlanda'ya en büyük yardımı komşusu ve hükümdarı olan İngiltere değil "Hasta Adam" olarak anılan Osmanlılar yapmıştır.
Giriş Tarihi: 18.02.2024
12:23
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
15:02
◾ İngiltere'nin zalimce sürdürdüğü
ekonomik ve sosyal sömürü altında yaşayan İrlanda, 1845 yılında ABD'den gelen bir mantar hastalığı ile tarlalardaki ekili ürünün yüzde otuzdan fazlasını kaybeder.
◾ Daha önce karşılaşılmayan,
İrlanda toprakları için farklı olan bu hastalığın sona ereceği, etki sahasını fazla genişletmeyeceği düşünülür. Lakin hakikat böyle olmaz.
İnsanlığın korkulu rüyası salgın hastalıklar
◾ Bir sene sonraki hasatta
acı gerçek ortaya çıkar. Ürünün yüzde doksanlık kısmı yok olur. Böylece dünya tarihinin en acı ve geleceği etkileyecek olaylarından biri vuku bulur: Büyük İrlanda Kıtlığı...
◾ İrlanda'da
"gorta mor" olarak bilinen bu hadise sona erdiğinde kıtada yaşayan bir milyondan fazla insan ölmüş, iki milyondan fazla kimse ise farklı kıtalara göç etmiştir.
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Kıtlık sırasında zor günler geçiren İrlandalılar için kırılma 1847 yılı olur. Tarlalardan verim alınamayan bu yıl içerisinde, ölümler artarak devam eder ve had safhaya ulaşır.
◾ Tarihe
"Kara 47" olarak geçen bu yıl içinde İrlanda'dan Devlet-i Aliyye'ye gelen bir diş hekiminden olayı öğrenen Sultan Abdülmecid Han, 10.000 sterlinlik bir yardım yapmak ister.
II. Abdülhamit'in İngiltere'deki şeyhülislamı
◾ Sultan Abdulmecid Han'ın bu yardım istediği İngiltere'de büyük bir gerginliğe sebep olur. Çünkü
İngiltere Kraliçesi Victoria, açlıktan kıvranan bir kıtaya göstermelik olarak 2.000 sterlinlik bir yardım yapar. Teamüllere göre Kraliçe'nin bağışladığı rakamın üzerinde bir meblağ bağışlanamaz.
◾ Bunun üzerine
Sultan Abdülmecid, 1.000 sterlinlik nakdi bir bağış yaparak ayrıca üç gemi hazırlatır. Bu gemilerde yiyecek, ilaç ve acil ihtiyaçlar vardır.
◾ Ama
İngiliz donanması adanın en büyük limanları Cork ve Dublin limanlarına giriş ve çıkışa izin vermez. Esasında İngilizler kıtlık sayesinde yanı başlarındaki İrlanda'da bir toplum mühendisliği yapabilmek için milyondan fazla canın ölümünü kasıtlı olarak izlerler.
◾ Bu ambargo ve engellemeyi kırabilmek için
Osmanlı gemileri kuzeyde bulunan ufak sahil şehri Drogheda limanına yanaşırlar. İstanbul'dan getirilen yardımlar buradan halka ulaştırılır.