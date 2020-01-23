Osmanlı'nın ilk uçağı ✈

Dünyada ilk motorlu uçuş Orville Wright tarafından 1903 yılının sonlarında gerçekleşti. 12 saniyelik bu uçuştan sonra Avrupa genelinde uçağın savaş alanında kullanımı ile ilgili bir yarışa girildi. Osmanlı'da ise ilk uçak İstanbul semalarında 2 Aralık 1909 tarihinde Fransız pilot Baron de Catters tarafından uçuruldu.

Osmanlı, dünya havacılık tarihi için erken olarak adlandırılabilecek bir dönemde, havacılığın önemini fark etti.