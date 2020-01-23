Arama

Menu

Osmanlı'nın ilk uçağı ✈

Dolmabahçe Sarayı'ndaki restorasyon çalışmaları sırasında, duvar sıvasının altından asırlık gazete parçaları çıktı. Tarihi gazetenin okunabilen kısımlarında Osmanlı Devleti'nin ilk iki uçağı "Osmanlı" ve "Prens Celaleddin" hakkında bilgiler yer alıyordu. Birçok ilke imza atan bu uçaklar, Osmanlı tarihi açısından oldukça önemliydi. Henüz erken olarak adlandırılabilecek bir dönemde Osmanlı, hava donanmasına sahip oldu. Peki, Osmanlı ve Prens Celaleddin uçaklarının önemi neydi? İlklere imza atan Prens Celaleddin uçağı neden düştü?

Giriş Tarihi: 23.01.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:24
  • 1
  • 14
DOLMABAHÇE SARAYI'NIN DUVARINDAKİ ASIRLIK GAZETE
DOLMABAHÇE SARAYI'NIN DUVARINDAKİ ASIRLIK GAZETE

Dolmabahçe Sarayı'nın Süfera Salonu'nda devam eden restorasyon çalışmaları sırasında, duvar sıvasının altından asırlık gazete parçaları çıktı. Gazete parçalarının okunabilen kısımlarında Osmanlı Devleti'nin ilk iki uçağı "Osmanlı" ve "Prens Celaleddin" hakkında bilgi veriliyor.

Osmanlıca ve Fransızca gazete parçalarının, Sultan V. Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen onarım sırasında dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edildi.

  • 2
  • 14
GAZETEDE YER ALAN TARİHİ BİLGİLER
GAZETEDE YER ALAN TARİHİ BİLGİLER

Osmanlıca gazete sayfalarının okunabilen kısımlarında Osmanlı Devleti'nin ilk iki uçağı "Osmanlı" ve "Prens Celaleddin" hakkında bilgi verilirken, "Prens Celaleddin" uçağının Beyrut'tan Şam'a yaptığı uçuşun sorunsuz olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Gazetenin basım tarihinin, 1910'lu yılların başına denk geldiği düşünülürken, dolgu malzemesi olarak kullanılan Fransızca gazetenin ise okunabilen bir köşesinde 1917 tarihi görülüyor.

Peki Osmanlı döneminde havacılığın gelişimi neydi? Osmanlı ve Prens Celaleddin uçaklarının önemi neydi?

  • 3
  • 14
OSMANLI’DA HAYRANLIK UYANDIRAN İLK UÇUŞ
OSMANLI’DA HAYRANLIK UYANDIRAN İLK UÇUŞ

Dünyada ilk motorlu uçuş Orville Wright tarafından 1903 yılının sonlarında gerçekleşti. 12 saniyelik bu uçuştan sonra Avrupa genelinde uçağın savaş alanında kullanımı ile ilgili bir yarışa girildi. Osmanlı'da ise ilk uçak İstanbul semalarında 2 Aralık 1909 tarihinde Fransız pilot Baron de Catters tarafından uçuruldu.

Osmanlı, dünya havacılık tarihi için erken olarak adlandırılabilecek bir dönemde, havacılığın önemini fark etti.

  • 4
  • 14
OSMANLI’NIN İLK ASKERİ PİLOTLARI
OSMANLI’NIN İLK ASKERİ PİLOTLARI

Genelkurmay Başkanı Mahmut Şevket Paşa, büyük ilgi gören bu uçuşun ardından 1911 yılında Kıtaat-ı Fenniye ve Mevki-i Müstahkem Müfettişliği'nde bir havacılık komisyonu oluşturdu. Ardından aynı yıl Osmanlı subayları Fesa ile Yusuf Kenan Beyler, askeri incelemelerde bulunması için Almanya ve Fransa'ya gönderildi.

Böylece Fesa ile Yusuf Kenan Beyler Osmanlı'nın ilk askeri pilotları oldu.

Osmanlı havacılık tarihinin ilk şehitleri

  • 5
  • 14
OSMANLI’NIN İLK SAVAŞ UÇAKLARI
OSMANLI’NIN İLK SAVAŞ UÇAKLARI

Bu tarihten sonra Osmanlı'da pilot yetiştirme ve hava kuvvetlerini oluşturma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar neticesinde hava gücü oluşturmak için uçak edinilmeye başlandı.

1912 yılında İstanbul'da Yeşilköy ile Sefaköy arasında kalan bölgeye ilk havaalanı yapıldı. İki hangarı bulunan havaalanına bir Fransız firmasından iki uçak satın alındı. Hava kuvvetlerinin ilk savaş uçakları biri tek diğeri ise iki kişilikti.

Havacılık tarihimize dair 20 ilginç bilgi

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN