Osmanlı'nın ilk uçağı ✈

Dolmabahçe Sarayı'ndaki restorasyon çalışmaları sırasında, duvar sıvasının altından asırlık gazete parçaları çıktı. Tarihi gazetenin okunabilen kısımlarında Osmanlı Devleti'nin ilk iki uçağı "Osmanlı" ve "Prens Celaleddin" hakkında bilgiler yer alıyordu. Birçok ilke imza atan bu uçaklar, Osmanlı tarihi açısından oldukça önemliydi. Henüz erken olarak adlandırılabilecek bir dönemde Osmanlı, hava donanmasına sahip oldu. Peki, Osmanlı ve Prens Celaleddin uçaklarının önemi neydi? İlklere imza atan Prens Celaleddin uçağı neden düştü?