Osmanlı havacılık tarihinin ilk şehitleri

Muavenet-i Milliye isimli *Bleriot uçağında 27 yaşındaki Yüzbaşı Mehmet Fethi Bey ile Rasıt (gözlemci) Üsteğmen Sadık Bey; Prens Celalettin isimli Deperdussin uçağında Pilot Teğmen Nuri Bey ile Rasıt Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey yer aldığı, Osmanlı için çok önemli olan bu sefer, basın ve halkta da merak uyandırmıştı.

*Bleriot, Fransız Louis Bleriot tarafından yapılan ve 25 Temmuz 1909 yılında havalanan uçak. Osmanlı Hava Kuvvetleri tarafından Çanakkale savaşında keşif uçağı olarak kullanılmıştır.