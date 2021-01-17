Osmanlı'daki kahvaltı kültürü hakkında 10 bilgi
Cemal Süreya "Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" diyerek belki de günün en güzel öğününün insan ruhuna olan etkisini ifade etmiştir. Elbette kahvaltıyı tek başına bir öğün şeklinde değerlendiremeyiz, beraberinde getirdiği sohbet ortamı, samimiyet ve sıcaklıkla bir bütünlük oluşturur. Bilhassa ailemiz ve sevdiklerimizle yapacağımız uzun kahvaltılı pazar sabahlarına uyanmak hepimize keyif verir. Peki, Osmanlı'daki kahvaltı kültürünün nasıl olduğunu hiç merak ettiniz mi?
Giriş Tarihi: 17.01.2021
11:54
Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
12:02
BUGÜNKÜ YEMEK KÜLTÜRÜMÜZÜN TEMELLERİNİ ATAN OSMANLI
📌Osmanlı'nın yemek kültürü günümüzde hala etkisi hissettirmektedir. Büyük bir medeniyetin izlerinin hissedildiği en önemli alanlardan biri de elbette mutfağıdır. Osmanlı, tarih boyunca zengin mutfağı ile adından sıklıkla söz ettirmiştir. Bugünkü Türk mutfağının temellerini Osmanlı Saray mutfağı oluşturmaktadır.
Osmanlı sultanları nasıl yemek yerdi?
OSMANLI'DA KAHVEDEN ÖNCE YENİLEN YEMEK: KAHVALTI
📌Osmanlı'daki yemek kültürü dediğimiz vakit genellikle aklımıza ana yemekler ve tatlılar gelir. Kahvaltı bu yemek kültürü içerisinde fazla konu edilmez. Bunun da elbette bir sebebi vardır.
📌Osmanlı mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan kahvaltı, kahveden önceki yemek anlamına gelen "kahve altı" olarak ifade edilirdi. Bu kelimenin kullanımı bize Osmanlı'dan gelen bir miras... Kahvenin Osmanlı kültüründe öyle büyük bir yeri vardı ki bir öğün kahve kelimesi üzerinden isimlendirilmişti.
Osmanlı saraylarında kahve kültürü ve ikramı
OSMANLI'DA İKİ ÖĞÜN YEMEK YENİRDİ
📌Günde yalnızca iki öğün yemek yenilen Osmanlı mutfak kültüründe kahvaltılara ehemmiyet verilirdi. Fakat 19. yüzyıla gelene kadar bugünkü manasıyla bir kahvaltı anlayışı yoktu. Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar döneminde öğünler iki olarak yenirdi. Sabah çok erken vakitlerde namazdan sonra bir şey yeme içme hemen hemen yoktu. İlk yemek kuşluk yemeği olarak anılır ve kuşluk vaktinde yenirdi. Kuşluk, sabah ile öğle vakti arasında kalan zaman dilimi olarak da tanımlanır. İki öğün yemek yeme alışkanlığı seyahatnamelere de konu olmuştur.
Selçukluların yemek kültürü
OSMANLI SARAYLARINDA KAHVALTI
📌İkinci Bayezid zamanında sarayda namazdan sonra bal, kaymak, peynir, yumurta ve soğuk et yendiği kayıtlara geçerken saray ve halkın yaptığı kahvaltı çoğunlukla farklılık göstermişti. Sarayda kahvaltılar kumaşla örtülmüş bakıp kaplarla hareme getirilirdi.
📌Kahvaltı beraberinde değişik bir adeti de ortaya çıkarmıştı. Her sabah sultan kızlarına ekmek, tereyağı, simit, pide, peynir ve kaymağın özel kilitli küçük bakır kaplarda verilmesi adettendi. Vezir veya ekabir konaklarında ise namazdan sonra kilerci kalfa tarafından kahvaltılar hazırlanır, sonra ise kahveler ikram edilirdi. Bu yemek haremde veya selamlıkta yenirdi.
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PADİŞAHLAR KAHVALTIDA NE YEMEKTEN HOŞLANIRDI?
📌Osmanlı sultanları arasında da kahvaltı kültürü değişik yönleriyle karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Fatih Sultan Mehmet'in farklı bir kahvaltı alışkanlığı vardır. Fatih, balığı çok sevdiği için sabah kahvaltısında bile sarımsak, sirkeli ve soğanlı balık yiyordu. Bununla beraber Osmanlı'da kahvaltılarda çok tercih edilen mantıyı da oldukça tüketiyordu.
📌Sultan Abdülhamid'in kızı Ayşe Osmanoğlu anılarında Sultan Abdülhamid'in sabah kahvaltısını çok hafif yaptığını ve genellikle sütlü çitil maden suyu içtiğini belirtir.
"Yataktan kalkmadan önce müshil almak mutadı olduğundan sabah kahvaltısını çok hafif yapardı. Yarım bardak sütü maden suyu ile karıştırıp içerdi. "