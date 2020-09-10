Osmanlı'da yapılan ilk telgraf haberleşmesi
1793 yılına kadar iletişim aracı olarak posta güvercini, ateş yakmak, mektup gibi yöntemler kullanılıyordu. Günümüz teknolojisi açısından baktığımızda belki de çok kayda değer bulmadığımız
telgraf, o zamanlar için mükemmel bir icattı. Osmanlı topraklarındaki serüveni daha eskilere dayanmasına rağmen İstanbul-Edirne arası telgraf hattının tamamlanmasının ardından ilk telgraf haberleşmesi 10 Eylül 1855 yılında Kırım Savaşı esnasında yapıldı. İşte telgrafın kısa tarihçesi ve Babıali'ye geliş serüvenine dair detaylar…
Giriş Tarihi: 10.09.2020
09:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
11:38
📌1793 yılına kadar iletişim aracı olarak posta güvercini, ateş yakmak, mektup gibi yöntemler kullanılıyordu. Günümüz teknolojisi açısından baktığımızda belki de çok kayda değer bulmadığımız
telgraf, o zamanlar için mükemmel bir icattı.
📌Elektriğin
ilk kez kullanıldığı bu cihaz, Claude Chappe tarafından icat edildi.
Osmanlı'da telgraf eğitimi veren kurumlar
📌Fransa'da epey gündem oluşturan bu yeni icat yakından takip edildi. İcadın her tarafa yayılması halk tarafından da ilgiyle karşılanmasındı.
1793'ün temmuz ayında 35 kilometre bulunan iki mesafe arasında denemeler yapıldı.
📌Denelemelerin olumlu sonuçlanması neticesinde Chappe'a
"telgraf mühendisi" unvanı verildi. İnsanlık, böylece haberleşme alanında hızla gelişecek teknolojinin ilk adımını atmış oldu.
ELEKTROMIKNATISLI TELGRAFIN İCADI
📌Pek çok icatta olduğu gibi telgraf da farklı teknolojilere kapılar açan bir kaynak haline geldi. Telgrafın asıl gelişimi elektrikli telgrafın icadıyla
Samuel Morse tarafından gerçekleştirildi.
📌1835 yılında Samuel Morse, ilk elektromıknatıslı telgrafı yaptı.
Osmanlı iletişiminde dönüm noktası: Osmanlı Telgraf Fabrikası
📌Telgraf düzeneği elektromıknatıs ve başlı bir kalem olup bu kalem bir kağıdın üzerine çizgiler oluşturmaktaydı. Başarılı olamayan bu yöntemin ardından Morse ve yardımcısı eksikleri bularak telgraf düzeneğini geliştirmeye çalıştılar. Yapılan bütün denemelerden sonra Samuel Morse tarihte kendi adıyla anılan nokta ve çizgilerden oluşan
Mors alfabesini buldu.
📌Asıl mesleği ressamlık olan Morse, madalyasını bir
Osmanlı padişahından aldı. 8 Mayıs 1841 tarihli Ceride-i Havadis gazetesinde havai telgrafın durumu hakkında geniş bir makale yayınlandı.
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Osmanlı'da ilk telgraf 10 Eylül 1855 yılında kuruldu. Avrupa'da ortaya çıktı fakat Osmanlılar bu konuda kısa zamanda Avrupa'yı geçti.
Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu