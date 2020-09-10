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Osmanlı'da yapılan ilk telgraf haberleşmesi

1793 yılına kadar iletişim aracı olarak posta güvercini, ateş yakmak, mektup gibi yöntemler kullanılıyordu. Günümüz teknolojisi açısından baktığımızda belki de çok kayda değer bulmadığımız telgraf, o zamanlar için mükemmel bir icattı. Osmanlı topraklarındaki serüveni daha eskilere dayanmasına rağmen İstanbul-Edirne arası telgraf hattının tamamlanmasının ardından ilk telgraf haberleşmesi 10 Eylül 1855 yılında Kırım Savaşı esnasında yapıldı. İşte telgrafın kısa tarihçesi ve Babıali'ye geliş serüvenine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 10.09.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 11:38
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TELGRAFIN KISA TARİHÇESİ
TELGRAFIN KISA TARİHÇESİ

📌1793 yılına kadar iletişim aracı olarak posta güvercini, ateş yakmak, mektup gibi yöntemler kullanılıyordu. Günümüz teknolojisi açısından baktığımızda belki de çok kayda değer bulmadığımız telgraf, o zamanlar için mükemmel bir icattı.

📌Elektriğin ilk kez kullanıldığı bu cihaz, Claude Chappe tarafından icat edildi.

Osmanlı'da telgraf eğitimi veren kurumlar

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📌Fransa'da epey gündem oluşturan bu yeni icat yakından takip edildi. İcadın her tarafa yayılması halk tarafından da ilgiyle karşılanmasındı. 1793'ün temmuz ayında 35 kilometre bulunan iki mesafe arasında denemeler yapıldı.

📌Denelemelerin olumlu sonuçlanması neticesinde Chappe'a "telgraf mühendisi" unvanı verildi. İnsanlık, böylece haberleşme alanında hızla gelişecek teknolojinin ilk adımını atmış oldu.

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ELEKTROMIKNATISLI TELGRAFIN İCADI
ELEKTROMIKNATISLI TELGRAFIN İCADI

📌Pek çok icatta olduğu gibi telgraf da farklı teknolojilere kapılar açan bir kaynak haline geldi. Telgrafın asıl gelişimi elektrikli telgrafın icadıyla Samuel Morse tarafından gerçekleştirildi.

📌1835 yılında Samuel Morse, ilk elektromıknatıslı telgrafı yaptı.

Osmanlı iletişiminde dönüm noktası: Osmanlı Telgraf Fabrikası

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İLK TELGRAF MESAJI
İLK TELGRAF MESAJI

📌Telgraf düzeneği elektromıknatıs ve başlı bir kalem olup bu kalem bir kağıdın üzerine çizgiler oluşturmaktaydı. Başarılı olamayan bu yöntemin ardından Morse ve yardımcısı eksikleri bularak telgraf düzeneğini geliştirmeye çalıştılar. Yapılan bütün denemelerden sonra Samuel Morse tarihte kendi adıyla anılan nokta ve çizgilerden oluşan Mors alfabesini buldu.

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📌Asıl mesleği ressamlık olan Morse, madalyasını bir Osmanlı padişahından aldı. 8 Mayıs 1841 tarihli Ceride-i Havadis gazetesinde havai telgrafın durumu hakkında geniş bir makale yayınlandı.

📌Osmanlı'da ilk telgraf 10 Eylül 1855 yılında kuruldu. Avrupa'da ortaya çıktı fakat Osmanlılar bu konuda kısa zamanda Avrupa'yı geçti.

Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu

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