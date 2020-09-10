Osmanlı'da yapılan ilk telgraf haberleşmesi

📌1793 yılına kadar iletişim aracı olarak posta güvercini, ateş yakmak, mektup gibi yöntemler kullanılıyordu. Günümüz teknolojisi açısından baktığımızda belki de çok kayda değer bulmadığımız telgraf, o zamanlar için mükemmel bir icattı.

📌Elektriğin ilk kez kullanıldığı bu cihaz, Claude Chappe tarafından icat edildi.

Osmanlı'da telgraf eğitimi veren kurumlar