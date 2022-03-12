Osmanlı’da kütüphane mimarisi

📌 Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıla kadar kütüphane olarak adlandırdığımız yapılar genel olarak camilerde veya medreselerde ayrılmış bir bölümde, birkaç dolapla düzenlenmiş küçük kütüphanelerdi.

📌 Esasında o dönemde camilerin sadece ibadet amaçlı kullanılmaması , ibadetin dışında başka işlevler için de insanların camiye gitmesi, orada vakit geçirilmesi ayrı bir müstakil kütüphane yapısına olan ihtiyacı önemli bir ölçüde azaltıyordu.

📌 Bu küçük kütüphanelerin farklı bir çalışma metodu vardı. Nüshalar birden fazla olarak bulunur, isteyenlere geri getirmek üzere verilirdi.

Tarihin en önemli kütüphaneleri