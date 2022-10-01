Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

Osmanlı Devleti'nin altı yüz yıllık tarihinde devleti yöneten 36 padişahın her biri ayrı bir karakter ve mizaca sahipti. Devletin yönetimini üstlenen padişahlar, tahta geçtikleri dönemde karşılaştıkları olaylar ve yaptıkları icraatlar ile tarihte kendilerine yer buldular. Nasıl yaşadıkları kadar nasıl öldükleri de merak konusu olan Osmanlı sultanlarının ölüm nedenlerini sizler için araştırdık.