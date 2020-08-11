Osmanlı hakimiyetiyle sonuçlanan İtalya seferi: Otranto
Fatih Sultan Mehmet, İslam'ın Avrupa'da süratle yayılmasının ve devlet-i aliyyenin önemli hedefinin önünü açması nedeniyle İtalya'nın Otranto şehrine sefer düzenledi. Aynı zamanda bu, İtalya'ya yönelik ilk askeri harekattı. Gedik Ahmed Paşa komutasındaki 15 bin civarındaki Osmanlı kuvveti, 11 Ağustos 1480 tarihinde şehri kontrol altına aldı ve burada on üç ay hakimiyet kurdu. Peki, Otranto II. Bayezid döneminde neden elden çıktı?
Giriş Tarihi: 11.08.2020
09:09
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
09:41
Osmanlı'nın İtalya'ya ilk askeri harekatı
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İslam'ın Avrupa'da süratle yayılmasının önü açılacağı için Fatih Sultan Mehmet döneminde, tarihi kaynaklarda Pulya olarak geçen Otranto şehrine sefer düzenlendi. Osmanlı'nın İtalya'ya yönelik ilk askeri harekatıydı. Bu seferde askerlerin başında Gedik Ahmed Paşa bulunuyordu.
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Neden İtalya'ya sefer düzenlendi?
Kendisine sürekli sorunlar çıkartan Venedik ile anlaşma sağlandıktan sonra Fatih Sultan Mehmet İtalya'ya yöneldi. Amaç
Roma'nın fethine kapıları açmaktı. Bu sefer ile Osmanlı'nın kızıl elması olan cihan imparatorluğu amacına ulaşabilirdi.
Osmanlı arşivinden tarihi fotoğraflarla İtalya
O dönemde İtalya şehir devletlerine bölünerek yönetiliyordu ve bu yapılar birbirinden bağımsız hareket ediyordu. Şehir devletlerinden Napoli ve Floransa'nın savaşa tutuşması, sefer için uygun ortam oluşturdu.
Otranto Seferi'nin tarih yazan komutanı
Fatih Sultan Mehmet, donanmanın başında Gedik Ahmed Paşa'yı getirtti. Paşa, Osmanlı'nın önemli veziriazamlarından biriydi.
📌Paşa'nın 'gedik' lakabı Âşıkpaşazâde'ye göre kale açmak, kale tamir veya inşa etmek maharetine dayanırdı. Koyulhisar, Alanya zaferleri gibi önemli askeri başarıları vardı. 1470 yılında vezirlik payesi alan Paşa, Otlukbeli Meydan Savaşı'nın Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanmasında önemli rol oynadı. 1474 yılında vezirazam olan Gedik Ahmet, bu yıllardan sonra da askeri zaferlerini devam ettirdi.
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Büyük zafer öncesinden nasıl hazırlık yapıldı?
📌Sefere başlamadan önce
birtakım hazırlıklar yapıldı. İlk olarak Gedik Ahmed Paşa, Güney İtalya kıyılarına hakim bir bölge olan Avlonya'ya sancak beyi tayin edildi ve şehir harekât üssü oldu. Burada sefer için gerekli hazırlıkları tespit edip organize etti. Bir diğer ön hazırlık sahil şeridiyle İtalya arasında kalan Zanta, Kefalonya ve Ayamavra ele geçirmekti. Kaptan-ı derya zorlanmadan bu üç adayı da ele geçirdi.