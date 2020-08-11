Osmanlı hakimiyetiyle sonuçlanan İtalya seferi: Otranto

📌Sefere başlamadan önce birtakım hazırlıklar yapıldı. İlk olarak Gedik Ahmed Paşa, Güney İtalya kıyılarına hakim bir bölge olan Avlonya'ya sancak beyi tayin edildi ve şehir harekât üssü oldu. Burada sefer için gerekli hazırlıkları tespit edip organize etti. Bir diğer ön hazırlık sahil şeridiyle İtalya arasında kalan Zanta, Kefalonya ve Ayamavra ele geçirmekti. Kaptan-ı derya zorlanmadan bu üç adayı da ele geçirdi.