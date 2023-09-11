Soğuk Savaş Döneminin Ekonomik Stratejisi: Marshall Planı nedir?
Soğuk Savaş Döneminin Ekonomik Stratejisi: Marshall Planı nedir?
76 yıl önce bugün ABD Kongresi'nde onaylanan Marshall Planı, bir ekonomik yardım programıdır. Resmi adı "Avrupa Kalkınma Programı" olsa da dünya genelinde ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'a ithafen "Marshall Planı" olarak bilinir. Bu planın görünürdeki amacı, Avrupa'nın savaş sonrası siyasi ve ekonomik yeniden yapılanmasını amaçlamaktadır. Marshall Planı ile ABD'nin çıkarları, Sovyetler'in bu plana karşı hamlesi ve Avrupa üzerinde yeniden bir denge kurma çabalarının Türkiye'deki yansımalarını sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 11.09.2023
16:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
17:07