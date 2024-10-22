Esaret ve Zulmün Gerçek Yüzü "Doğu Türkistan" kitabından alıntılar

Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz yıllardır Çin yönetiminin türlü baskı ve asimile politikalarına maruz kalıyor. Türk ve Müslüman oldukları için "suçlu" damgası yapıştırılıp toplama kampına alınıyorlar. Evet, suçları Türk ve Müslüman olmaları yalnızca. Her bir Uygur kardeşimizin yaşamı ayrı bir mücadele örneği. İşte, tam da bu hususları ele alan ve bir Uygur Türkü olan yazar Hidayet Oğuzhan, Esaret ve Zulmün Gerçek Yüzü "Doğu Türkistan" adlı eserini kaleme almış, biz de yazarın bu kitabından sizler için ders niteliğinde alıntılar derledik.