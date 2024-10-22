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Esaret ve Zulmün Gerçek Yüzü "Doğu Türkistan" kitabından alıntılar

Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz yıllardır Çin yönetiminin türlü baskı ve asimile politikalarına maruz kalıyor. Türk ve Müslüman oldukları için "suçlu" damgası yapıştırılıp toplama kampına alınıyorlar. Evet, suçları Türk ve Müslüman olmaları yalnızca. Her bir Uygur kardeşimizin yaşamı ayrı bir mücadele örneği. İşte, tam da bu hususları ele alan ve bir Uygur Türkü olan yazar Hidayet Oğuzhan, Esaret ve Zulmün Gerçek Yüzü "Doğu Türkistan" adlı eserini kaleme almış, biz de yazarın bu kitabından sizler için ders niteliğinde alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:41
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İşgalci Çin, Doğu Türkistan'da İslam'a açık açık savaş açmış durumdadır.

Hidayet Oğuzhan

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Pekin, "Biz ne yapabiliriz orası özerk bölgesidir. Kanun ve yasaları kendilerine hastır" diyorken dünya nasıl bu mantık dışı saçmalığa kanmaktadır?

Hidayet Oğuzhan

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Her ne kadar komünist Çin yönetimi, Doğu Türkistan'ın kendi topraklarının bir parçası olduğu iddiasında bulunsa da bu toprakların Çin'in doğal sınırları olarak kabul edilen Çin Seddi'nin dışında kalıyor olması bile bu iddiayı çürütmeye yetmektedir.

Hidayet Oğuzhan

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Halkın %100'ü Hanefi mezhebine mensup Müslümanlardan oluşmaktadır. Dilleri Uygur Türkçesi'dir.

Hidayet Oğuzhan

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İnsan canı yok edilse bile kan kokusu ebediyen yok edilemez.

Hidayet Oğuzhan

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