Kanuni’nin büyük galibiyeti: Estergon Zaferi

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın en geniş topraklara ulaştığı, "muhteşem yüzyıl" olarak anılan dönemde padişahtı. Hüküm sürdüğü toprakları adaletle yönetti; çıkardığı kanunlarla "dünyanın en büyük kanun yapıcısı" olarak tarihe geçti. En büyük galibiyetini Macarlar için kutsallığın büyük sembolü olan Estergon Kalesi'ni fethederek kazandı. Avusturya ordusu ile gerçekleştirilen şiddetli çatışmaların ardından Osmanlı himayesi altına alınan kale için, bir kanun dahi hazırlandı...