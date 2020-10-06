Kanuni’nin büyük galibiyeti: Estergon Zaferi
Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın en geniş topraklara ulaştığı, "muhteşem yüzyıl" olarak anılan dönemde padişahtı. Hüküm sürdüğü toprakları adaletle yönetti; çıkardığı kanunlarla "dünyanın en büyük kanun yapıcısı" olarak tarihe geçti. En büyük galibiyetini Macarlar için kutsallığın büyük sembolü olan Estergon Kalesi'ni fethederek kazandı. Avusturya ordusu ile gerçekleştirilen şiddetli çatışmaların ardından Osmanlı himayesi altına alınan kale için, bir kanun dahi hazırlandı...
Giriş Tarihi: 06.10.2020
09:27
MACARLARIN KUTSAL MEKÂNIYDI
Eskiden başpiskoposluk merkezi olan
Estergon'da Macar piskoposluk mahkemesi çalışırdı. Arpad sülalesinden Wajk, 996 yılında Hıristiyanlığı kabul etmiş ve 1000 yılında Estergon'da Papa II. Sylvester tarafından Macar krallık tacını giymekle Szent İstvan adını almıştı.
Bu olay dolayısıyla Estergon,
Macar kardinallerinin merkezi olduğu gibi, Macar tacının saklandığı ve taç giyme törenlerinin yapıldığı bir yer olması nedeniyle Macarlar arasında kutsallık kazanmıştı.
SAVAŞMADAN OSMANLI'YA TESLİM EDİLDİ
1529 yılının Eylül ayında, Budin fethedildikten sonra batıya,
Viyana üzerine doğru yürüyüşe karar verildi.
Semendire sancakbeyi Yahya Paşazade Mehmed Bey, öncü birlikleriyle beraber ilerlemeye başlamış,
Osmanlı kuvvetleri karşısında dayanamayacağını anlayan Estergon Kalesi muhafızı Pal Varday ile Macar krallık tacı muhafızı Pal Perenyi, kaleyi savaşmaksızın Osmanlı kuvvetlerine teslim etmişlerdi.
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KANUNİ'NİN ÖNCELİĞİ ESTERGON'DU
Estergon'u öncelikleri arasına alan Kanuni, Kral Ferdinand tarafından 1532'de gönderilen elçiye,
Estergon Kalesi'nin anahtarlarının gönderilmesini başlıca şart olarak ileri sürdü.
Macar Kralı János Szapolyai'nin 1540 yılında ölümünün ardından
Avusturyalılar ile Osmanlılar arasında Macaristan'ın yönetimi konusunda bir rekabet başladı.
KALE OSMANLI HÂKİMİYETİ ALTINA GİRDİ
Kalenin kesin olarak
Osmanlı hâkimiyetine girmesi, bu kuşatma ile oldu. Estergon, Osmanlılar Budin'e yerleştikten sonra, Avusturyalılar tarafından büyük ölçüde tahkim edilmişti.
Alman, İspanyol ve İtalyan olmak üzere
1300 kadar yardımcı asker de kaleyi muhafaza ediyordu.
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CAMİYE ÇEVRİLEN KATEDRALDE 'PÎR-İ MİMARAN' İMZASI
Bunun üzerine
İspanyolların teslim talebiyle kale kapıları 10 Ağustos 1543 tarihinde, Kanuni Sultan Süleyman'a açıldı. Büyük katedral, Mimar Sinan tarafından, gotik özelliklerine müdahale edilmeden camiye çevrildi.
Cihan sultanı, ilk cuma namazını burada kıldı. Kale, yeniden tahkim edilerek bir sancakbeyliği haline getirildi ve Budin Beylerbeyliği'ne bağlandı.