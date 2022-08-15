İngiliz kadın casusun günlüklerinde geçen sıra dışı bilgiler

▪ Orta Doğu'nun en önemli simalarından olan İngiliz kadın casus Bell, Washington New Hall'de 1868 senesinde doğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Dedesi Sir Isaac Lothian Bell bilinen bir fabrikatördü. Üç yaşındayken annesini kaybetti. İlk başlarda üvey annesi Dame Florence Bell ile iyi geçinemedi. Zamanla üvey annesiyle iyi ilişkiler kurmaya başladı ve hayatı boyunca ona mektuplar gönderdi. İlk öğrenimini evde aldı. Londra'da okula kaydolduktan sonra Oxford Üniversitesi Modern Tarih Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

📌 1891'de Farsça öğrenmeye başladı ve teyzesinin kocası Sir Frank Lascelles'in Tahran'a elçi olarak tayin edilmesi üzerine 1892'de onun yanına gitti.

Özellikle Arap aşiretlerinin, bedevîlerin yaşayışları onu ilgilendirmiş ve bunun İngiliz Ortadoğu politikasına çıkar sağlayacağını düşünmüştü.

▪ Seyahatlerine erken yaşlarda başlayan Bell, İlki 1897 ile 1898, ikincisi 1902 ile 1903 yılları arasında olmak üzere iki kez dünya turu gerçekleştirdi. İlk defa 1899'da Kudüs'e gitti.

Ortadoğu gezisini 1905'te tekrarlayarak aynı yerlerden bir daha geçti ve bu gezilerde gördüklerini bir seyahatname biçiminde değil, daha çok çöl insanlarının yaşantı ve duygularını dile getiren bir üslûpla yayımladı.

Ortadoğu'nun haritasını çizen bir casus: Gertrude Bell