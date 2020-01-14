İlk kanser ameliyatını yapan Müslüman tabip: Ali bin Abbas

Batı dünyasında "Haly Abbas" olarak tanınan Müslüman fizikçi ve tıp alimi Ali bin Abbas el-Mecusi, yaklaşık bin sene önce ilk kanser ameliyatını yaptı. Kalbin kasılması ve kan pompalaması hakkında ilk bilgiyi veren tabip oldu. Allah inancı ve O'na duyduğu saygı, yaşamının her alanında kendini gösterdi. Avrupa tıbbını büyük ölçüde etkileyen Ali bin Abbas el-Mecusi hakkında bilgileri derledik.