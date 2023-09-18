Gaziantep ismi nereden gelir?
Gaziantep, tarih öncesi çağlardan itibaren onlarca kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan köklü bir şehirdir. Dolayısıyla bölge, yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlandığı yıllardan itibaren birçok farklı isimle anılır. Peki, adı ile ilgili çeşitli rivayetler bulunan şehrin ismi nereden gelir?
Giriş Tarihi: 19.09.2023
09:08
GAZİANTEP
🔸 Zengin mutfağı ile tüm dünyaya namı yayılan
Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz arasında yer alır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mezopotamya'nın kalbinde yer alır.
🔸 Tarih boyunca
ticaret merkezi olma özelliğini koruyan bu şehir, günümüzde de önemli sanayi bölgelerindendir. Geçmişten bugüne barındırdığı çeşitli medeniyetler sayesinde adeta bir kültür mozağidir.
Gelenekten geleceğe: Gaziantep el sanatları
GAZİANTEP'İN KISA TARİHİ
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600 bin yıllık tarihe sahip Gaziantep, bu süreçte Hitit, Asur, Med, Pers gibi çeşitli milletlerin hakimiyetine girer . Aslında Roma Dönemi'nde devletin kritik sınır şehirlerinden biridir ancak imparatorluğun bölünmesiyle Doğu Roma'ya bağlı bir yer haline gelir.
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Bizans ve Arap Devletleri arasında sık sık el değiştiren şehir, 782 yılında Abbasi Halifesi Harun Reşid tarafından fethedilir. Devletin bu dönemdeki avasım şehirlerindendir. Sırasıyla Anadolu Selçukluları ve Memlük Devleti'ne bağlanır. 14. yüzyılın sonlarından itibaren ise Osmanlı Devleti'nin boyundurluğu altına girer. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile de Türkiye'ye bağlı bir şehir olur.
Avasım ne demektir? Abbasiler Devleti zamanında özellikle Bizans Devleti sınırında kurulan şehirlerdir.
GAZİANTEP NELERİ İLE MEŞHUR?
🔸 Gaziantep deyince şüphesiz akla ilk olarak
lezzetli tatlılar, yemişler ve çeşitli ana yemekler gelir. Hatta "Dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu" deyimi ile dillere pelesenk olmuştur.
🔸 Bunun yanı sıra birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep,
tarihi ve doğal güzellikleri ile de dikkat çeker. Çağımızın en önemli arkeolojik keşiflerinden olan Zeugma Antik Kenti, tarihi Gaziantep Kalesi, yöresel el sanatlarının yer aldığı Bakırcılar Çarşısı, gözde yapılarından Rumkale ve Dülük Antik Kenti şehrin en meşhur yerlerinin başında gelir. Daha birçok müze, cami ve hanlarıyla bilinir ve kadim eserleri ile ziyaretçilerini adeta tarihi bir yolculuğa çıkarır.
600 bin yıllık tarihe sahip Gaziantep hamamları
YERLEŞİM YERLERİ NASIL İSİMLENDİRİLİR?
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Hititlerden Romalılara, Abbasilerden Osmanlıya pek çok devletin hakimiyetinde hüküm süren Gaziantep, kurulduğu ilk dönemlerde farklı farklı isimler ile anılır. Peki, Gaziantep şehrinin ismi nereden gelir?
🔸 Toplumlar, yaşadıkları
bölgeyi tanımlamak ve çevreden ayırmak amacıyla çeşitli isimlendirmeler yaparlar. Eski dönemlerde kesin bir sınır kavramı bulunmazken zamanla nüfusun çoğalması, yaşam alanı noktasında karmaşalara neden olur. Bu nedenle belirli şehir ve ülke isimleri ile birbirinden ayrılan yerleşim alanları ortaya çıkar.
🔸 Şehir ve ülkeler, başlangıçta
yerleşik halkın, yöneticisinin veya kutsal kabul edilen bir figürün ismiyle anılır. Kimi alanlar, çevresinde bulunduğu herhangi bir coğrafi unsur ile isimlendirilirken kimileri bölgeyi tanımlayan anlamlı bir ifadeyle özdeşleştirilir.
GAZİANTEP TARİH BOYUNCA HANGİ İSİMLERLE ANILDI?
🔸 Gaziantep, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olması sebebiyle
tarih boyunca farklı isimler ile anılır. Eski çağlardan itibaren aynı ismin farklı versiyonlarıyla isimlendirildiği gibi bambaşka hikayelere veya sebeplere dayanan adlandırmalar da yapılır.
🔸 Şehir,
tarih öncesinde Kalsintatan olarak bilinirirken. Bizans Dönemi'nde Telük, Debet ve Hamtap tanımlamalarıyla ifade edilir. Türk İslam Devletleri'nde ise Dülük, Hantap, Avasım, Serhat, Ayıntap olarak geçer.
Kur'an-ı Kerim rehberliğinde şehir – kent ayrımı