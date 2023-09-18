Gaziantep ismi nereden gelir?

GAZİANTEP'İN KISA TARİHİ

🔸 600 bin yıllık tarihe sahip Gaziantep, bu süreçte Hitit, Asur, Med, Pers gibi çeşitli milletlerin hakimiyetine girer . Aslında Roma Dönemi'nde devletin kritik sınır şehirlerinden biridir ancak imparatorluğun bölünmesiyle Doğu Roma'ya bağlı bir yer haline gelir.

🔸 Bizans ve Arap Devletleri arasında sık sık el değiştiren şehir, 782 yılında Abbasi Halifesi Harun Reşid tarafından fethedilir. Devletin bu dönemdeki avasım şehirlerindendir. Sırasıyla Anadolu Selçukluları ve Memlük Devleti'ne bağlanır. 14. yüzyılın sonlarından itibaren ise Osmanlı Devleti'nin boyundurluğu altına girer. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile de Türkiye'ye bağlı bir şehir olur.

Avasım ne demektir?

Abbasiler Devleti zamanında özellikle Bizans Devleti sınırında kurulan şehirlerdir.