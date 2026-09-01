Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar

1 /14 1 Eylül 1939 – II. Dünya Savaşı başladı















🔷 Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nın imzalanmasının ardından Nazi Almanyası herhangi bir savaş ilanı olmadan Polonya'yı istila eder. Bu istila insanlık tarihinin en ölümcül savaşı olan II. Dünya Savaşı'nı başlatan olay olur.

🔷 İngiltere ve Fransa bu istilanın ardından 3 Eylül tarihinde Almanya'ya savaş ilan eder. 1939 yılından 1945 yılına kadar süren savaşta yaklaşık 85 milyon insan ölür.

❕ Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı nedir?

Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında, Polonya'yı aralarında paylaştıkları saldırmazlık antlaşmasıdır. Bu pakt, Almanya'nın 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırmasıyla sona ermiştir.