Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar
Sonbaharın başladığı bu ayda pek çok tarihi olay yaşandı. Bu olaylardan bazıları dünya tarihinin akışını değiştirecek kadar önemliydi. Sizler için Eylül ayında gerçekleşen önemli tarihi olayları derledik. İşte, Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar...
🔷 Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nın imzalanmasının ardından Nazi Almanyası herhangi bir savaş ilanı olmadan Polonya'yı istila eder. Bu istila insanlık tarihinin en ölümcül savaşı olan II. Dünya Savaşı'nı başlatan olay olur.
🔷 İngiltere ve Fransa bu istilanın ardından 3 Eylül tarihinde Almanya'ya savaş ilan eder. 1939 yılından 1945 yılına kadar süren savaşta yaklaşık 85 milyon insan ölür.
❕ Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı nedir?
Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında, Polonya'yı aralarında paylaştıkları saldırmazlık antlaşmasıdır. Bu pakt, Almanya'nın 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırmasıyla sona ermiştir.
🔷 Döneminde çıkardığı çok sayıda kanunname nedeniyle "Kanuni" olarak anılan I. Süleyman, Zigetvar'da kuşatma esnasında vefat eder. Padişahın ölümü, askerin moral ve motivasyonunun bozulmaması için gizlenir.
🔷 İç organları çıkarılıp amber ve misk kokuları sürülen cesedi, tabut içinde tahtın altına geçici olarak defnedilir. Zigetvar Kalesi'nin düşmesinin ardından kırk iki gündür gömülü olan ceset gizlice arabaya konulur ve yol esnasında padişah yaşıyormuş gibi davranılır. Kendisine haber gönderilen yeni padişah II. Selim'in Belgrad'a gelmesi üzerine vefat haberi resmen ilân edilir. İstanbul'a ulaşıldığında cenaze merasimi 23 Kasım'da Süleymaniye Camii'nde yapılır. Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından cami yanındaki türbesine defnedilir.
Tarihi kaynakların izinde Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı
🔷 Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de vali olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu geçirdiği trafik kazasında vefat etti.
🔷 Halka olan yakınlığı ve içtenliği nedeniyle "Süper Vali" olarak anılan Yazıcıoğlu, yakın tarihin unutulmaz isimleri arasındaydı.
🔷 30 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı Yunan ordusunun en son İzmir'de yurttan çıkarılması ile son bulur. İzmir ili de işgalden kurtulduktan sonra Milli Mücadele dönemi fiili olarak sona erer.
🔷 Yunanlılar yurttan çıkarılışı sırasında; Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Kütahya, Bursa şehirlerini ateşe verir. En son İzmir'de çıkarılan yangında şehir merkezi geniş ölçüde tahrip olur.
🔷 Müslümanlar, Mekke'de maruz kaldıkları zulüm ve baskılardan kurtulmak için Medine'ye hicret ederler. Hz. Peygamber (SAV) Hz. Ebubekir (RA) ile çıktığı Medine yolculuğunda 9 Eylül'den itibaren üç gün Sevr Mağarası'nda kalır.
🔷 Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bu mağara, Efendimiz'i (SAV) ve dostu Hz. Ebubekir'i (RA) ağırlamasıyla İslam tarihinin unutulmaz mekanları arasındadır.