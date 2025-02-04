Erhan Afyoncu'dan Yakın Tarih Dersleri

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II. Abdülhamid, tahta çıktığında halk içinde dolaşan bir padişahtı. Ancak Çırağan Baskını ile V. Murad'ı tekrar tahta çıkarma teşebbüsü padişahı yavaş yavaş Yıldız Sarayı'nda kapalı bir hayata ve aşırı vehimli bir yapıya doğru itti.

Erhan Afyoncu

3 KITANIN DEVİ OSMANLI