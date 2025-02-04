Erhan Afyoncu'dan Yakın Tarih Dersleri
Tarih geçmişte yaşanan hadiselerden ibret alma sanatıdır. günümüzün meseleleri esasında geçmişte var olmuş meselelerdi. Bu meyanda 19. ve 20. yüzyıl, tarihimizin daha iyi şekilde anlaşılması için özenle okunması gereken dönemlerdir. Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri başlıklı eserinde 19. ve 20 yüzyılda yaşanan tarihi gerçekliklere ışık tutuyor. İşte, Erhan Afyoncu'dan Yakın Tarih Dersleri...
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Avrupa'ya ayak basıp, asimile olmayan tek topluluk Türk milletidir.
Erhan Afyoncu
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18. yüzyılın sonlarında Avrupa'nın eski Yunan'ı kendi medeniyetinin temeli olarak görmesi sonucu Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yeni bir düşmanlık başladı.
Erhan Afyoncu
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Türkler, Avrupa'ya ayak bastığı andan itibaren bir "Şark Meselesi/Doğu Sorunu" meydana geldi.
Erhan Afyoncu
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Osmanlı Devleti, 18. yüzyıla kadar kendi haşmetinden ve gücünden dolayı siyasi gelişmeler dışında Avrupa'da olup-bitenlere fazla dikkat etmemişti.
Erhan Afyoncu
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II. Abdülhamid, tahta çıktığında halk içinde dolaşan bir padişahtı. Ancak Çırağan Baskını ile V. Murad'ı tekrar tahta çıkarma teşebbüsü padişahı yavaş yavaş Yıldız Sarayı'nda kapalı bir hayata ve aşırı vehimli bir yapıya doğru itti.
Erhan Afyoncu