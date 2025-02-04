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Erhan Afyoncu'dan Yakın Tarih Dersleri

Yayınlanma Tarihi: Şubat 04, 2025 17:52 Güncelleme Tarihi: Şubat 04, 2025 19:11

Tarih geçmişte yaşanan hadiselerden ibret alma sanatıdır. günümüzün meseleleri esasında geçmişte var olmuş meselelerdi. Bu meyanda 19. ve 20. yüzyıl, tarihimizin daha iyi şekilde anlaşılması için özenle okunması gereken dönemlerdir. Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri başlıklı eserinde 19. ve 20 yüzyılda yaşanan tarihi gerçekliklere ışık tutuyor. İşte, Erhan Afyoncu'dan Yakın Tarih Dersleri...

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Avrupa'ya ayak basıp, asimile olmayan tek topluluk Türk milletidir.

Erhan Afyoncu

OSMANLI TARİHİNDEN 10 İLGİNÇ BİLGİ

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18. yüzyılın sonlarında Avrupa'nın eski Yunan'ı kendi medeniyetinin temeli olarak görmesi sonucu Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yeni bir düşmanlık başladı.

Erhan Afyoncu

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN EN ZOR 50 YILI

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Türkler, Avrupa'ya ayak bastığı andan itibaren bir "Şark Meselesi/Doğu Sorunu" meydana geldi.

Erhan Afyoncu

KUTSAL TOPRAKLARI YEŞERTEN DEVLET: OSMANLI

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Osmanlı Devleti, 18. yüzyıla kadar kendi haşmetinden ve gücünden dolayı siyasi gelişmeler dışında Avrupa'da olup-bitenlere fazla dikkat etmemişti.

Erhan Afyoncu

OSMANLI TARİHİNDE YAŞANAN İLKLER

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II. Abdülhamid, tahta çıktığında halk içinde dolaşan bir padişahtı. Ancak Çırağan Baskını ile V. Murad'ı tekrar tahta çıkarma teşebbüsü padişahı yavaş yavaş Yıldız Sarayı'nda kapalı bir hayata ve aşırı vehimli bir yapıya doğru itti.

Erhan Afyoncu

3 KITANIN DEVİ OSMANLI

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