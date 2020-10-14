Osmanlı tarihinde yaşanan ilkler

📌Darüşşifa avlusunun doğu ve batısında sıralanmış toplam 20 hasta odası vardı. Girişin iki yanındaki eyvan şeklindeki iki hücre hastaların beklediği bölümlerdi. Onların yanındaki dört büyük oda ise tabip ve eczacıların ilaç yaptıkları yerlerdi.

📌 Darüşşifada görevlendirilen 9 personel, padişah tarafından belirlenen maaş ile çalışmaya başladı. İlk kuruluşunda 1 başhekim, 2 hekim, 2 eczacı, 2 şerbetçi, 1 aşçı ve 1 ekmekçiden oluşan bir kadrosu vardı. Daha sonra bu kadroya göz doktoru (kehhal), ikinci bir cerrah, kayyum (hizmetli), çamaşırcı, kilerci, kapıcı, vekilharç, mubayaa memuru, mühürdar, gassal (ölü yıkayan) ilave edildi. Böylece toplam kadro 18 kişiye yükseldi.

Selçuklu ve Osmanlı'da hizmet veren ünlü hekimler