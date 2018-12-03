Ecdadın engellilere verdiği değerin tezahürü: Yıldız Sağırlar Okulu
Ecdadın engellilere verdiği değerin tezahürü: Yıldız Sağırlar Okulu
Ecdadımız, engellilerin eğitimine önem vermiş, onlarla yakından ilgilenmiş ve topluma kazandırılması için daima çaba göstermişti. Bu minvalde, yaşadığımız coğrafyada işitme engelliler için açılan ilk resmi okul, Abdülhamid dönemindeki Yıldız Sağırlar Okulu'ydu. Bugün işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurabilmek için kullandıkları işaret dilinin temeli, daha o dönemlerde atılmıştı. Abdülhamid, okulun kuruluşuyla yakından ilgilenmiş; "Osmanlı İşaret Dili" diğer işaret dillerinden bağımsız ve özgün olarak geliştirilmişti. Bugünün Dünya Engelliler Günü olması vesilesiyle Osmanlı'dan günümüze işaret dilinin tarihini derledik…
Giriş Tarihi: 03.12.2018
12:50
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
09:24
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OSMANLI ÖZGÜN BİR İŞARET DİLİNE SAHİPTİ
2
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SAĞIR VE DİLSİZLER OSMANLI SARAYINDAYDI
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FATİH VE KANUNİ DE İŞARET DİLİ BİLİYORDU
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BATI'NIN SAĞIR VE DİLSİZLER KONUSUNDAKİ ŞAŞKINLIĞI