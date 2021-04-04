Dört mezhep fıkhının okutulduğu medrese: Müstansıriyye

1228 yılında Bağdat'ta Dicle kıyısına kurulan Müstansıriyye Medresesi, İslam uygarlığında inşa edilen en büyük medrese olarak biliniyor.

🔸 Dört mezhep fıkhının da okutulduğu, Kur'an-ı Kerim, hadis ve tıp alanlarında yükseköğretim eğitimi veren bu medrese, üniversite özelliğine sahip olan ilk müessese olarak kabul edilmiştir.

🔸 Dönemin Abbasi halifesi Müstansır-Billâh tarafından yaptırılan medresenin inşası, 5 yılda tamamlanmıştır.

🔸 6 Nisan 1234 tarihinde Halife Müstansır-Billâh'ın katıldığı, devrin meşhur şairlerinin medreseyi öven şiirler okuduğu, kuruluşunda emek verenlere ve medrese hocalarına şeref elbiselerinin giydirildiği, devletin ileri gelenleri ve halkın iştirakiyle büyük bir merasimle birlikte açılışı yapılmıştır.

🔸 Bağdat'ın en merkezi yeri olan Dicle'nin doğusunda, Me'mûn köprüsüne 100 metre mesafede ve halife sarayının hemen yanındadır.

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MÜSTANSIR-BİLLÂH KİMDİR?

🔸 1226-1242 yılları arasında Abbasi halifesi olarak görev yapan Müstansır-Billâh, 1192 yılında doğdu. Babası Abbasi halifesi Zâhir-Biemrillah, annesi Türk asıllı bir cariyedir.

🔸 Çocukluk ve gençlik yıllarını kendisiyle yakından ilgilenen, zekâsı, dindarlığı ve kötülüklerden uzak durması dolayısıyla ona "kadı" diyen dedesinin gözetiminde geçirmiş; babasının ölümünün ardından halife ilan edilmiştir.

🔸 Doğu İslam dünyasının Moğol tehdidine maruz kaldığı bir dönemde halifelik yapan Müstansır-Billâh, kendisine tâbi Müslüman hükümdarlarla iyi ilişkiler kurmuş, birbirine düşen Mısır ve Suriye Eyyûbî meliklerini barıştırmaya çalışmıştır.

🔸 İmar faaliyetlerine de büyük önem veren Müstansır, Bağdat'ta camiler, medreseler, ribâtlar, hanlar ve köprüler inşa ettirmiştir.

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