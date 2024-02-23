Cher Ami: Birinci Dünya Savaşı'nda Kahraman Bir Güvercin
Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerle savaş meydanlarında görev yapan bir posta güvercini olan Cher Ami, Birinci Dünya Savaşı sırasında 77. Piyade Tümeni'ne bağlı Haberleşme Birliği'nde görev alan bir haberleşme güverciniydi. 2 Ekim 1918'de Argonne Ormanı Muharebesi'nde, Amerikan Kayıp Tabur'unu bulmak için görevlendirildi. Yoğun topçu ateşi altında yaralanmasına rağmen, Cher Ami mesajı başarıyla teslim etti ve 194 askerin kurtarılmasına yardımcı oldu.
Giriş Tarihi: 23.02.2024
13:02
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
15:48
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Cher Ami, Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu Sinyal Birlikleri tarafından haberleşme maksadıyla kullanılan taşıyıcı güvercinden biriydi.
◼ Savaşın o dönemdeki iletişim teknolojisine kıyasla güvercinler
, güvenilir ve hızlı haberleşme imkanı sundukları için oldukça önemli bir rol üstleniyordu.
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◼ Ortalama saatte 50 mil (80 km) hıza ulaşabilen ve cephe hattında iletişim kurmak için kullanılan bu kuşlar, düşman ateşi altında bile hayati mesajlar taşıyarak can kurtarabiliyordu.
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2 Ekim 1918 tarihinde, 77. Tümen'e bağlı Amerikan askerleri, Argonne Ormanı'nda ilerlerken Alman hatlarının gerisinde mahsur kaldılar.
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Binbaşı Charles Whittlesey komutasındaki 306., 307. ve 308. alaylardan yaklaşık 550 asker, takviye ve malzeme bağlantısı kesilmiş bir şekilde, çok daha büyük bir Alman kuvvetine karşı direniyordu.
◼ Radyo menzilinin ötesinde mahsur kalan bu askerlerle diğer Amerikan tümenlerinin iletişimi koptuğu için bu askerlerin bulunduğu tabur
olarak adlandırılmıştı. "Kayıp Tabur" Kayıp Tabur'un iletişim için artık tek imkanı posta güvercinleriydi.
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◼ 4 Ekim'de, Amerikan topçuları,
Kayıp Tabur'un bulunduğu mevzileri yanlışlıkla bombalamaya başladı ve bu bombalamalar esnasında 30 Amerikan askeri öldü. Kayıp Tabur için bu durum tam bir kabustu. Kendi ordusu tarafından vurulan askerleri görünce Binbaşı Whittlesey, bir an önce merkez tümenle iletişim kurmanın yollarını arıyordu.
◼ Hem Alman ordusunun hem de ABD ordusunun bombalamaları arasında sıkışıp kalan Kayıp Tabur'un kurtuluşu bir posta güvercininin kanatlarındaydı.
◼ Bu kritik durumda
Binbaşı Whittlesey, son umudu olarak bir posta güvercini olarak eğitilmiş olan yi Amerikan hatlarına göndermeye karar verdi. Cher Ami'
◼ Güvercinin üzerinde,
yazan bir not vardı. "276.4'e paralel yol üzerindeyiz. Kendi topçumuz doğrudan üzerimize ateş açıyor. Şunu durdurun."
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