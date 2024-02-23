Cher Ami: Birinci Dünya Savaşı'nda Kahraman Bir Güvercin

◼ Binbaşı Charles Whittlesey komutasındaki 306., 307. ve 308. alaylardan yaklaşık 550 asker, takviye ve malzeme bağlantısı kesilmiş bir şekilde, çok daha büyük bir Alman kuvvetine karşı direniyordu.

◼ Radyo menzilinin ötesinde mahsur kalan bu askerlerle diğer Amerikan tümenlerinin iletişimi koptuğu için bu askerlerin bulunduğu tabur "Kayıp Tabur" olarak adlandırılmıştı. Kayıp Tabur'un iletişim için artık tek imkanı posta güvercinleriydi.