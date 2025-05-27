Cezzar Ahmed Paşa'nın Filistin savunması
Dünya tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen Napolyon Bonapart ilk yenilgisini Filistin'de bulunan Akka şehrinde bir Osmanlı paşasından almıştı. Napolyon'u mağlup eden ilk kişi olan Cezzar Ahmed Paşa gençlik yıllarından itibaren Orta Doğu'da önemli görevler üstlenmiş bir devlet adamıydı. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü Fransızlara karşı koruyan Paşa, Osmanlı tarihinde çok önemli bir noktada durmakta. İşte, Cezzar Ahmed Paşa'nın Filistin savunması...
💠Doğum tarihi net olarak bilinmeyen ama 1720'li yıllarda doğduğu kabul edilen Cezzar Ahmed Paşa, Osmanlı tarihinin en kritik süreçlerinden birisini başarıyla yönetmiş ve zaferi ile Devlet-i Aliyye'nin yok olmasının önüne geçmişti.
💠Aslen Boşnak olan Cezzar, Hekimoğlu Ali Paşa'nın maiyetinde 1756 yılında Mısır'a gelmiş ve bu tarihten vefatına dek Orta Doğu'da Devlet-i Aliyye'ye hizmet etmişti. Osmanlı'nın bekası için bölgede pek çok tedbir alan Paşa, gençliğinden itibaren bölgeyi her yönü ile ezberlemişti.
💠Fransız General Napolyon'un Mısır'a başlattığı harekat karşısında Akka şehrinde büyük bir savunma merkezi kuran Cezzar, Osmanlı'nın bütünlüğünü koruduğu gibi tarihin en büyük mareşallerinden biri olarak kabul edilen Napolyon'u da küçük düşürmüştü.
💠Dirayetli bir devlet adamı olan Paşa'nın zaferinin arkasında ise azim, kararlılık ve bölgeyi çok iyi bilmesi yatıyordu. Napolyon ve Cezzar Ahmed Paşa'nın büyük kavgasının tarihi hikayesi böyle başlamıştı.
💠Fransızların yükselen yıldızı Napolyon Bonapart özellikle İtalya seferleri sırasında büyük bir şöhrete ulaşmıştı. Merkezi hükümet bu popülerlikten rahatsızdı.
💠Napolyon da hem İngilizlere ticari açıdan darbe vurmak hem de Fransa'nın ilerlemesini devamlı kılmak gibi sebeplerle 1798 yılında Mısır'ı işgal etti.
💠Nil Muharebesi'nde donanmaları yok olsa da Fransız ordusu Mısır içlerine yayıldı. Bu durum bölgedeki dengeleri değiştirdiği gibi Osmanlıları zor bir duruma sokmuştu.
💠1 Temmuz'da İskenderiye'ye ayak basan Fransız ordusu, başarılar kazansa da donanmasını kaybetmişti. Donanma ile tekrar bir bağlantı sağlanması için Napolyon Bonapart'ın Osmanlı içlerine ilerlemesi, Osmanlı'yı işgal etmesi gerekiyordu.
💠Fransızlar dalgalar halinde Filistin topraklarını işgal ederek Akka önlerine ulaştıklarında şehri hızlıca ele geçirip savaşa devam etme niyetindeydiler.
💠Napolyon, karşısında ilk mağlubiyetini alacağı askeri dehanın farkında değildi. Cezzar Paşa, Osmanlı idaresi tarafından Mısır seraskeri olarak Akka önlerinde kendisini kuşatan Fransız ordusunu gözlüyordu.