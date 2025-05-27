Cezzar Ahmed Paşa’nın Filistin savunması

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💠Fransız General Napolyon'un Mısır'a başlattığı harekat karşısında Akka şehrinde büyük bir savunma merkezi kuran Cezzar, Osmanlı'nın bütünlüğünü koruduğu gibi tarihin en büyük mareşallerinden biri olarak kabul edilen Napolyon'u da küçük düşürmüştü.

💠Dirayetli bir devlet adamı olan Paşa'nın zaferinin arkasında ise azim, kararlılık ve bölgeyi çok iyi bilmesi yatıyordu. Napolyon ve Cezzar Ahmed Paşa'nın büyük kavgasının tarihi hikayesi böyle başlamıştı.