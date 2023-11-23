Filistin meselesine ne kadar hakimsin?

Yıllardır İsrail'in zulmü altında olan Filistin toprakları son zamanlarda adeta bir vahşete tanıklık ediyor. 7 Ekim'den beri Gazze'de, insanlık dışı ne kadar saldırı yöntemi varsa İşgalci İsrail tarafından uygulanıyor ve tüm dünya bunu sadece izlemek ile yetiniyor. Tam bu noktada Müslüman olarak bize bazı görevler düşüyor. Bunlardan biri Filistin'i ve Filistin meselesini iyi bilmek. Peki, Filistin meselesine ne kadar hakimsiniz? Gelin test edelim...
Giriş Tarihi: 23.11.2023
09:23
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
10:38
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Filistinlilerin, zorla çıkarıldıkları evlerine bir gün geri dönme ümitlerini sembolize eden nesne hangisidir?
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2023 yılındaki Filistin- İsrail çatışmaları hangi tarihte başladı?
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Aşağıdakilerden hangisi Filistin direnişinin sembollerinden biri değildir?
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“Leve Palestina, krossa sionismen” ne anlama geliyor?
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İsrail, 17 Ekim’de, Gazze’deki hangi hastaneyi vurdu?