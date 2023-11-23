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Filistin meselesine ne kadar hakimsin?

Yıllardır İsrail'in zulmü altında olan Filistin toprakları son zamanlarda adeta bir vahşete tanıklık ediyor. 7 Ekim'den beri Gazze'de, insanlık dışı ne kadar saldırı yöntemi varsa İşgalci İsrail tarafından uygulanıyor ve tüm dünya bunu sadece izlemek ile yetiniyor. Tam bu noktada Müslüman olarak bize bazı görevler düşüyor. Bunlardan biri Filistin'i ve Filistin meselesini iyi bilmek. Peki, Filistin meselesine ne kadar hakimsiniz? Gelin test edelim...

Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 10:38
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Filistinlilerin, zorla çıkarıldıkları evlerine bir gün geri dönme ümitlerini sembolize eden nesne hangisidir?
Filistinlilerin, zorla çıkarıldıkları evlerine bir gün geri dönme ümitlerini sembolize eden nesne hangisidir?

✍ Filistinlilerin, zorla çıkarıldıkları evlerine bir gün geri dönme ümitlerini sembolize eden nesne hangisidir?

A) Karpuz
B) Zeytin dalı
C) Anahtar
D) Kaşık

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2023 yılındaki Filistin- İsrail çatışmaları hangi tarihte başladı?
2023 yılındaki Filistin- İsrail çatışmaları hangi tarihte başladı?

2023 yılındaki Filistin- İsrail çatışmaları hangi tarihte başladı?

A) 14 Ekim
B) 7 Eylül
C) 7 Ekim
D) 6 Ekim

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Aşağıdakilerden hangisi Filistin direnişinin sembollerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Filistin direnişinin sembollerinden biri değildir?

✍ Aşağıdakilerden hangisi Filistin direnişinin sembollerinden biri değildir?

A) Karpuz
B) Zeytin ağacı dalı
C) Kefiye
D) Elma

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“Leve Palestina, krossa sionismen” ne anlama geliyor?
“Leve Palestina, krossa sionismen” ne anlama geliyor?

✍ 50 yıl önce Filistin direnişi için kaleme alınan "Leve Palestina" bestesi son zamanlarda oldukça gündemde. Peki, şarkının "Leve Palestina, krossa sionismen" kısmı ne anlama geliyor?

A) Özgür Filistin, kahrolsun siyonizm
B) Yaşasın Filistin, kahrolsun siyonizm
C) Filistin yaşayacak, siyonizm batacak
D) Kahrol Siyonizm, yaşa Filistin

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İsrail, 17 Ekim’de, Gazze’deki hangi hastaneyi vurdu?
İsrail, 17 Ekim’de, Gazze’deki hangi hastaneyi vurdu?

✍ İşgalci İsrail, 17 Ekim'de, Gazze'deki hangi hastaneyi vurdu?

A) Hadassah Hastanesi
B) Makassed Hastanesi
C) Augusta Victoria Hastanesi
D) El-Ehli Baptist Hastanesi

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