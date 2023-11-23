Filistin meselesine ne kadar hakimsin?

Yıllardır İsrail'in zulmü altında olan Filistin toprakları son zamanlarda adeta bir vahşete tanıklık ediyor. 7 Ekim'den beri Gazze'de, insanlık dışı ne kadar saldırı yöntemi varsa İşgalci İsrail tarafından uygulanıyor ve tüm dünya bunu sadece izlemek ile yetiniyor. Tam bu noktada Müslüman olarak bize bazı görevler düşüyor. Bunlardan biri Filistin'i ve Filistin meselesini iyi bilmek. Peki, Filistin meselesine ne kadar hakimsiniz? Gelin test edelim...