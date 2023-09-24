Bir insanlık dramı: Holokost
Holokost, Avrupa tarihinin en kara sayfalarından birini oluşturan ve Nazi Almanya'sının II. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında sistemli bir şekilde gerçekleştirdiği soykırıma verilen ad olarak bilinir. Adolf Hitler'in liderliğindeki Nazi Almanyası döneminde, Heinrich Himmler tarafından komuta edilen SS güçleri tarafından işgal edilen bölgelerde yaklaşık 6 milyon insanın sistematik bir şekilde öldürüldüğü bu soykırım, insanlığın unutmak istemediği bir trajedi olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 25.09.2023
11:24
Etimolojik anlamda Holokost ne demektir?
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Holokost" terimi, "olah" teriminin İbranice çevirisidir. " Yunanca Olah," Yahudilikte t amamen yakılan bir tür adak anlamına gelir. Yunanca: , " holókauston holos" ( komple) ve " kaustos" (yakılmış) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve tamamen yanıp kül olmuş manasına gelir.
🔸 Holokost terimi,
Kitab-ı Mukaddes'te de geçen " Shoah" terimi ile aynı anlama gelir ve " felaket" anlamında kullanılır. Avrupa'da 1940'lardan itibaren Holokost anlamında kullanılmaya başlanmıştır.
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🔸 Holokost, Nazi Almanyası rejimi ile onun müttefikleri ve işbirlikçileri tarafından, Avrupa genelinde
1933-1945 yılları arasında devlet destekli olarak gerçekleştirilen sistematik zulüm ve Yahudi soykırımını ifade eder.
🔸 Bu acımasızlık,
Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi'nin 1933'te iktidara gelmesiyle başlamış ve II. Dünya Savaşı sırasında Müttefik kuvvetlerin Nazi Almanyası'nı 1945 yılında mağlup etmesiyle sona ermiştir.
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Nazi Almanyası'nın himayesinde, Heinrich Himmler tarafından yönetilen SS güçleri, işgal edilen bölgelerde yaklaşık olarak altı milyon Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldüğü bu soykırımın korkunç yüzünü oluşturur.
🔸 Holokost, insanlık tarihindeki en dehşet verici ve toplu
katliamlardan biridir. Sistematik bir şekilde soykırımın planlanması, çocuk, kadın, yaşlı farkı gözetilmeksizin toplu katliamların yapılması, t oplama kamplarına götürülen insanların yakılarak öldürülmesi Holokost'u, dünya savaş tarihinin en acımasız olaylarından biri olarak hafızalara kazır.
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Holokost'a giden süreç ve Nazi partisi
🔸 Holokost süreci, şiddet ve soykırımın
gerçekleştiği bir tarihsel trajediyi yansıtır. Bu süreçte, Yahudi sivil hakları ellerinden alınarak, 1935'teki aşama aşama Nürnberg Yasaları gibi öne çıkan yasaların da içinde bulunduğu bir dizi ayrımcı yasa Avrupa genelinde II. Dünya Savaşı öncesinde yürürlüğe girdi.
🔸 Bu yasalar neticesinde yapılan ilk icraatlerden biri olan
, mahkûmları bitkinlik veya hastalık nedeniyle ölünceye kadar köle gibi çalıştırmak amacıyla kuruldu. Toplama kampları
🔸 Almanya'nın işgal ettiği her yerde
paramiliter gruplar, Yahudileri ve politik muhalifleri toplu infazlarla öldürdü. İşgalciler, Yahudileri ve Romanları gettolarda tutup nakliye trenleriyle ölüm kamplarına göndermeden önce bir arada tuttular.
🔸 Yolculuk boyunca hayatta kalanlar ya çalıştırıldı, tıbbi deneyler için kullanıldı veya sistemli bir şekilde gaz odalarında öldürüldü.
RENKLENDİRİLMİŞ FOTOĞRAFLARLA II. DÜNYA SAVAŞI YOLCULUĞU