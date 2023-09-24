Bir insanlık dramı: Holokost

🔸 Nazi Almanyası'nın himayesinde, Heinrich Himmler tarafından yönetilen SS güçleri, işgal edilen bölgelerde yaklaşık olarak altı milyon Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldüğü bu soykırımın korkunç yüzünü oluşturur.

🔸 Holokost, insanlık tarihindeki en dehşet verici ve toplu katliamlardan biridir. Sistematik bir şekilde soykırımın planlanması, çocuk, kadın, yaşlı farkı gözetilmeksizin toplu katliamların yapılması, toplama kamplarına götürülen insanların yakılarak öldürülmesi Holokost'u, dünya savaş tarihinin en acımasız olaylarından biri olarak hafızalara kazır.