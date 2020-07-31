Balkan Harbi zamanında Kurban Bayramı

İslam dininin mübarek günlerinden biri olan Kurban Bayramı, Osmanlı'nın dini ve kültürel hayatında önemli bir yer tutardı. Bayram sevinci, gerek halk gerekse saray çevresinde uzun yıllar coşkuyla kutlandı. Fakat Balkan Harbi sırasında devletin içine düştüğü zor koşullar bayram sevinci yerine, ülkenin selameti için birtakım kararlar alınmasını zorunlu kıldı. Bu karar toplumda kurban kesmenin mi yoksa kurban bedelinin orduya bağışlanmasının mı daha doğru olacağına dair tartışmaların bir sonucuydu… İşte Osmanlı'nın zor dönemlerden geçtiği yıllarda halkın ince düşüncesini gösteren Kurban Bayramı örneği…
Giriş Tarihi: 31.07.2020
09:09
Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
09:25
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