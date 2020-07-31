Balkan Harbi zamanında Kurban Bayramı

Osmanlı'da devletin ileri gelenlerinin (ekâbir) konaklarında Kurban Bayramı merasimleri kapsamında zilhicce ayı (kurbanın kesildiği ay) yaklaşınca, hane sahibinin kendisine olduğu kadar eşi, çocukları, vefat etmiş anne ve babası için güçlü ve büyük birer koyun alırdı.

Osmanlı'nın son yıllarına kadar gerek halk gerekse devlet ricali tarafından Kurban Bayramları coşkulu bir şekilde kutlanırdı.

Kurban Bayramının önemi nedir?