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Balkan Harbi zamanında Kurban Bayramı

İslam dininin mübarek günlerinden biri olan Kurban Bayramı, Osmanlı'nın dini ve kültürel hayatında önemli bir yer tutardı. Bayram sevinci, gerek halk gerekse saray çevresinde uzun yıllar coşkuyla kutlandı. Fakat Balkan Harbi sırasında devletin içine düştüğü zor koşullar bayram sevinci yerine, ülkenin selameti için birtakım kararlar alınmasını zorunlu kıldı. Bu karar toplumda kurban kesmenin mi yoksa kurban bedelinin orduya bağışlanmasının mı daha doğru olacağına dair tartışmaların bir sonucuydu… İşte Osmanlı'nın zor dönemlerden geçtiği yıllarda halkın ince düşüncesini gösteren Kurban Bayramı örneği…

Giriş Tarihi: 31.07.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 09:25
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OSMANLI'DA KURBAN BAYRAMI COŞKUSU
OSMANLI'DA KURBAN BAYRAMI COŞKUSU

Osmanlı döneminde Kurban Bayramı sevinci, Arife günü atılan top atışlarıyla başlar, son günün ikindi vaktinde atılan top atışlarıyla da biterdi. Bayram namazının yaklaşmasıyla birlikte ev halkının erkekleri bayramlıklarını giyerek en yakındaki camiye giderlerdi. Bayramları mutlaka ailecek konu, komşu ve kabristan ziyaretleri yapılırdı.

Osmanlı'da Kurban Bayramı nasıl idrak edilirdi?

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Osmanlı'da devletin ileri gelenlerinin (ekâbir) konaklarında Kurban Bayramı merasimleri kapsamında zilhicce ayı (kurbanın kesildiği ay) yaklaşınca, hane sahibinin kendisine olduğu kadar eşi, çocukları, vefat etmiş anne ve babası için güçlü ve büyük birer koyun alırdı.

Osmanlı'nın son yıllarına kadar gerek halk gerekse devlet ricali tarafından Kurban Bayramları coşkulu bir şekilde kutlanırdı.

Kurban Bayramının önemi nedir?

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DEVLETİN ZOR GÜNLERİNDE KURBAN BAYRAMI
DEVLETİN ZOR GÜNLERİNDE KURBAN BAYRAMI

Fakat Osmanlı halkı için çok önemli bir ibadet olan kurban kesimi, İmparatorluğun son yıllarında yaşanan savaşlar ve onun getirdiği olumsuzluklar sebebiyle birtakım tartışmalara yol açtı.

Özellikle Balkan Harbi'nin yaşandığı dönemde toplumda kurban kesmenin mi yoksa kurban bedelinin orduya bağışlanmasının mı daha doğru olacağına dair tartışmalar çıktı. Ordu zor durumdaydı, her bir yardım ülkenin selameti adına yapılıyordu.

10 soruda kurban hakkında bilinmesi gerekenler

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FARZIN VACİP KARŞISINDAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ İLE ALINAN KARAR
FARZIN VACİP KARŞISINDAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ İLE ALINAN KARAR

Bu sebeple toplumda ikileme yol açan bu konuda ağırlık kazanan görüş kurban için ayrılan paraların orduya sadaka ve yardım olarak verilmesi hususunda oldu. Çünkü ekseriyetin düşüncesine göre dinimizde cihad etmek farzdı. Farzın vacib karşısındaki önceliği hesaba katılarak bu karar alındı.

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in büyük imtihanı; Hz. İsmail kurban ediliş hikayesi

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Aynı şekilde bu dönemde kurban derileri cephede yaralanan askerlerin tedavisinde ve göçmenlerin ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak üzere devlet tarafından toplandı.

Kurban ile ilgili ayet ve hadisler

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