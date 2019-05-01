Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’na inşa ettirdiği fabrika

Fransız elçi, bardağı çok beğendiğini söyleyince padişah da kendisinin de çok beğendiğini ve bunun Sevr yapımı olduğunu belirtti.

Elçi, "Hünkârım isterseniz buraya da bir Sevr inşa edelim" deyince, İstanbul'a bir çini fabrikası kurma düşüncesi ortaya çıktı.