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Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’na inşa ettirdiği fabrika

Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı içerisinde kurduğu çini fabrikasının hikayesini biliyor musunuz? Peki ya, ilk olarak saray ve çevresinin porselen ve çini ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu kuruluşun daha sonra etki alanını giderek büyüttüğünü? Veya ürünlerinde ay-yıldız ambleminin yer aldığını? Sultan Abdülhamid'in kurduğu Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu'na dair bilinmeyenleri siz Fikriyat okuyucuları ile buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 01.05.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 16:59
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KURULUŞ HİKAYESİ OLDUKÇA İLGİNÇ
KURULUŞ HİKAYESİ OLDUKÇA İLGİNÇ

Yıldız Çini Fabrikası, esas adı ile Yıldız Çini Fabrika-i Hümûyûnu 1890 yılında kuruldu. Fabrikanın kuruluş hikâyesi ise oldukça ilginçti.

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SULTAN ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE KURULDU
SULTAN ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE KURULDU

O yıllarda en ünlü çini ve porselen işleri Fransa'nın Sevr Çini Fabrikası'ndan geliyordu.

Bir gün Sevr'den gelen bir porselen bardağın bulunduğu masada, dönemin hükümdarı Sultan II. Abdülhamid ve Fransız elçisi toplantı halindeydi.

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MASADAKİ BARDAK İLE DOĞAN FİKİR
MASADAKİ BARDAK İLE DOĞAN FİKİR

Fransız elçi, bardağı çok beğendiğini söyleyince padişah da kendisinin de çok beğendiğini ve bunun Sevr yapımı olduğunu belirtti.

Elçi, "Hünkârım isterseniz buraya da bir Sevr inşa edelim" deyince, İstanbul'a bir çini fabrikası kurma düşüncesi ortaya çıktı.

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BİRÇOK SARAYIN ÇİNİ FABRİKASI BULUNUYORDU
BİRÇOK SARAYIN ÇİNİ FABRİKASI BULUNUYORDU

Bazı kaynaklara göre ise o yıllarda birçok ülkenin kendi sarayları bünyesinde çini fabrikalarının olması Osmanlı için de tetikleyici bir etken olmuştu.

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ÇİNİCİLİĞİ CANLANDIRMAK HEDEFLENİYORDU
ÇİNİCİLİĞİ CANLANDIRMAK HEDEFLENİYORDU

Başka bir düşünceye göre de sönmeye yüz tutmuş olan Anadolu'nun kadim sanatı çiniciliği canlandırmak için böyle bir yola gidildiğidir.

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