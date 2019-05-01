Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’na inşa ettirdiği fabrika
Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’na inşa ettirdiği fabrika
Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı içerisinde kurduğu çini fabrikasının hikayesini biliyor musunuz? Peki ya, ilk olarak saray ve çevresinin porselen ve çini ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu kuruluşun daha sonra etki alanını giderek büyüttüğünü? Veya ürünlerinde ay-yıldız ambleminin yer aldığını? Sultan Abdülhamid'in kurduğu Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu'na dair bilinmeyenleri siz Fikriyat okuyucuları ile buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 01.05.2019
09:57
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
16:59