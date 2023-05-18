1944 yılında yaşanan en büyük trajedi
Tarih 18 Mayıs 1944'ü gösterdiğinde yüreklerin dayanamayacağı, insanlığın yüz karası bir olay yaşanır. Kırım Tatarları, kendi vatanlarından hayvan vagonlarına doldurularak vatan Kırım'dan sürgün edilirler. Bu aslında Stalin'in uyguladığı bir soykırımdır. Dünya üzerinde yaşanan güç zehirlenmesinin bedelini yine onlarca masum insan hayatıyla öder.
Giriş Tarihi: 18.05.2023
15:26
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
15:28
ACILARLA KAVRULAN TOPRAKLAR
◾ Daha fazla toprak, daha çok para yani
dünya liderliği demektir. Oysaki masum insanların maruz kaldığı acıların üstüne ne bir devlet kurulabilir ne de o topraklarda hak iddia edilebilir.
◾ Tarih, insanlığın yitirildiği, acı dolu günlerin yaşandığı pek çok olaya sahne olur. Bunlar
savaşlar, ölümler ve insanları yerinden yurdundan eden sürgünlerdir.
Bir Kırım romanından alıntılar
DÜNYANIN SEYİRCİ KALDIĞI TRAJEDİ
◾ Vicdansızca insanlara uygulanan sürgünler,
tarihin kara lekeleri olarak anılır ve anılmaya da mahkumdur. Sürgünler, hiçbir gerekçe olmaksızın; yaşlılar, çocuklar ve hamileler görmezden gelinerek gerçekleştirilen bir soykırımdır.
◾
Gören gözlerin dayanamadığı, yüreklerin acıyla kavrulduğu bu trajik olaylara tüm dünya seyirci kalır.
KIRIM TATAR SÜRGÜNÜ
◾ İşte, bahsi geçen
sürgünlerden biri Kırım yarımadasında yaşayan Türklere uygulanır. Önce Kırım Türklerinin olan bu topraklar zaman içinde Rus hükümetinin işgal etmesi ile elden çıkar
◾ Günümüzde Ukrayna sınırlarına dahil olan Kırım,
II.Dünya Savaşı döneminde yani 1939'da karışmaya ve birtakım tatsız olaylara sahne olmaya başlar.
Orta Asya değil Türkistan
II. DÜNYA SAVAŞI: HİTLER VE STALİN YARIŞI
◾ Dünyanın gördüğü en büyük ikinci savaşta iki güç yarışmaktadır, Rus lider Stalin ve Alman lider Hitler. İki lider de
Karadeniz'e hakim olanın dünyanın vazgeçilmez gücü olacağını düşünür.
◾ Stalin ve Hitler'in bu yarışı en çok da Rus topraklarında yaşayan
azınlık konumunda olan etnik grupları etkileyecektir.
Tatarların günlük hayattaki tezahürleri: Maniler