1944 yılında yaşanan büyük trajedi
Tarih 18 Mayıs 1944'ü gösterdiğinde yüreklerin dayanamayacağı, insanlığın yüz karası bir olay yaşanır. Kırım Tatarları, kendi vatanlarından hayvan vagonlarına doldurularak vatan Kırım'dan sürgün edilirler. Bu aslında Stalin'in uyguladığı bir soykırımdır. Dünya üzerinde yaşanan güç zehirlenmesinin bedelini yine onlarca masum insan hayatıyla öder.
1944 YILINDA YAŞANAN EN BÜYÜK TRAJEDİ
◾ İnsanoğlu var olduğu günden itibaren, tüm zorluklara göğüs gerer. Dünya, yaşamlarını ellerinden geldiğince en iyi şekilde idame ettirmeye çalışan insanlar ile doludur.
◾ Tarihsel gelişimde insanoğlu pek çok acıya şahit olur. Bu acıların müsebbibi ise yalnızca insanların gözünü boyuyan hırsın ta kendisidir.
ACILARLA KAVRULAN TOPRAKLAR
◾ Daha fazla toprak, daha çok para yani dünya liderliği demektir. Oysaki masum insanların maruz kaldığı acıların üstüne ne bir devlet kurulabilir ne de o topraklarda hak iddia edilebilir.
◾ Tarih, insanlığın yitirildiği, acı dolu günlerin yaşandığı pek çok olaya sahne olur. Bunlar savaşlar, ölümler ve insanları yerinden yurdundan eden sürgünlerdir.
(X) Bir Kırım romanından alıntılar
DÜNYANIN SEYİRCİ KALDIĞI TRAJEDİ
◾ Vicdansızca insanlara uygulanan sürgünler, tarihin kara lekeleri olarak anılır ve anılmaya da mahkumdur. Sürgünler, hiçbir gerekçe olmaksızın; yaşlılar, çocuklar ve hamileler görmezden gelinerek gerçekleştirilen bir soykırımdır.
◾ Gören gözlerin dayanamadığı, yüreklerin acıyla kavrulduğu bu trajik olaylara tüm dünya seyirci kalır.
KIRIM TATAR SÜRGÜNÜ
◾ İşte, bahsi geçen sürgünlerden biri Kırım yarımadasında yaşayan Türklere uygulanır. Önce Kırım Türklerinin olan bu topraklar zaman içinde Rus hükümetinin işgal etmesi ile elden çıkar
◾ Günümüzde Ukrayna sınırlarına dahil olan Kırım, II.Dünya Savaşı döneminde yani 1939'da karışmaya ve birtakım tatsız olaylara sahne olmaya başlar.
II. DÜNYA SAVAŞI: HİTLER VE STALİN YARIŞI
◾ Dünyanın gördüğü en büyük ikinci savaşta iki güç yarışmaktadır, Rus lider Stalin ve Alman lider Hitler. İki lider de Karadeniz'e hakim olanın dünyanın vazgeçilmez gücü olacağını düşünür.
◾ Stalin ve Hitler'in bu yarışı en çok da Rus topraklarında yaşayan azınlık konumunda olan etnik grupları etkileyecektir.