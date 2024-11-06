10 Maddede Kanuni Sultan Süleyman
Osmanlı Devleti'nin onuncu ve en uzun süre tahtta kalan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman; hükümdarlığı kuvvetli, sanatı güçlü ve sezileri dikkatli bir isimdi. 46 yıllık iktidarında Avrupa haritasının şekillenmesinden emsalsiz divanına kadar pek çok farklı alanda icraat gösteren Kanuni'nin rölyefi adalete gösterdiği hassasiyet ve çıkardığı kanunlar sebebiyle ABD Kongre binasına asılmıştı. Osmanlıyı bir cihan devletine dönüştüren Kanuni Sultan Süleyman'ı 10 maddede özetledik. İşte, 10 maddede cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman...
Giriş Tarihi: 06.11.2024
13:10
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024
13:45
Batı'da İlerledi
◾ Ceddi Fatih Sultan Mehmed Han'ın izinden giderek Devlet-i Aliyye'yi Batı eksenli büyüten Kanuni Sultan Süleyman, 1526'da Mohaç ovasında Macar ordusunu imha ederek Macaristan devletinin yok etmişti.
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Rodos, Belgrad ve Budin gibi simge şehirleri ele geçiren Osmanlı ordusuna bağlı akıncılar Almanya içlerine akınlar yapsa da İmparator Şarlken Kanuni'nin karşısına çıkamadı.
TARİHİ KAYNAKLARIN İZİNDE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN SALTANATI
Osmanlı'yı Cihan Devleti Yaptı
Osmanlı'yı Cihan Devleti Yaptı
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Kanuni Sultan Süleyman, dönemi içinde gerçekleştirildiği yoğun askeri, siyasi, sosyal ve adalet faaliyetler ile Osmanlı Devleti'ni bir cihan devleti haline getirdi.
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Kanuni dönemi Avrupa siyasi coğrafyasını derinden etkiledi. Osmanlılar böylece Avrupa devletler dengesinde belirleyici bir rol üstlendiği gibi modern Avrupa'nın oluşumuna da etki etti. Özellikle Martin Luther ile beraber Hristiyan dünyasının birliği bölünmüş oldu.
Sultanların Şairi, Şairlerin Sultanı
Sultanların Şairi, Şairlerin Sultanı
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Devlet adamlığı ve hükümdarlığı kadar şiirleriyle de meşhur olan Kanuni Sultan Süleyman'ın divan edebiyatındaki mahlası sevene mensup olan anlamına gelen "Muhibbî" idi.
Kanuni,
Osmanlı'nın en büyük şair padişahı idi. Muhibbi'nin şiirlerinde; aşk, Allah (CC) ve Resul-i Ekrem (SAV) sevgisi, toplumsal meseleler, sevgili ve mütevazılık öne çıkan imgelerdi.
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Denizlerin de Sultanı
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Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı ordusunu geliştirirken sadece kara ordusunu düşünmemişti. Osmanlı denizciliği altın çağını Kanuni döneminde yaşamıştı.
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Barbaros Hayreddin Paşa önderliğindeki Osmanlı donanması Preveze'de Haçlıları mağlup ederek Akdeniz'i adeta bir Osmanlı gölü haline getirmişti.
Sanatta Zirve Dönemi
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Kanuni Sultan Süleyman dönemi imparatorluğun sanatsal açıdan en kuvvetli olduğu zamanlardan birisiydi. Öyle ki bu dönemde yaşayan Baki, Ruhi, Pir Sultan Abdal ve Fuzuli edebiyat tarihimizin sayılı isimleri arasında gösterildi.
◾ Bu devrin bereketi tek bir alana yoğunlaşılmamasından da kaynaklandı. Öyle ki şairlerin dışında da minyatür sanatını usta ismi
Matrakçı Nasuh, Süleymanname eseriyle bilinen Arifi, nakkaşların pirlerinden Nigari ve büyük hattat Ahmed Karahisari de Kanuni devrinde yaşamış ve eser vermişlerdi.
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