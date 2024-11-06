10 Maddede Kanuni Sultan Süleyman

Sanatta Zirve Dönemi

◾ Kanuni Sultan Süleyman dönemi imparatorluğun sanatsal açıdan en kuvvetli olduğu zamanlardan birisiydi. Öyle ki bu dönemde yaşayan Baki, Ruhi, Pir Sultan Abdal ve Fuzuli edebiyat tarihimizin sayılı isimleri arasında gösterildi.

◾ Bu devrin bereketi tek bir alana yoğunlaşılmamasından da kaynaklandı. Öyle ki şairlerin dışında da minyatür sanatını usta ismi Matrakçı Nasuh, Süleymanname eseriyle bilinen Arifi, nakkaşların pirlerinden Nigari ve büyük hattat Ahmed Karahisari de Kanuni devrinde yaşamış ve eser vermişlerdi.

OSMANLI KLASİK ŞİİRİNİN KURUCU ŞAİRLERİ