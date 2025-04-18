Stratejik Nokta: Kırım'ın jeopolitik önemi ve Kırım Türkleri

4 /10 KIRIM TÜRKLERİNİN DİYARI













🔹 Kıpçak Türkleri, Kırım'da yerleşik bir yaşama geçerler. Kadim topraklarda bulunan Kıpçaklar ve Peçenekler daha sonra buraya Altın Orda İmparatoluğu'nun da yerleşmesiyle Kırım bir Türk yurdu olmuştur.

🔹 Altın Orda'dan sonra Kırım Hanlığı bölgeyi hakimiyeti altına almış. Osmanlı Devleti döneminde de Kırım ile olan bağlantı hiç kesilmemiş, Kırım Türkleri daima "kardeş" olarak görülmüştür.